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Όπως σας αποκάλυψε χτες η εκπομπή «Magic Euroleague», ο Γιώργος Καλαϊτζάκης βρίσκεται πολύ κοντά στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στο να ενισχύσει το ελληνικό της στοιχείο, φέρνοντας στην SUNEL Arena τον Γιώργο Καλαϊτζάκη από τον Προμηθέα. Οι τραυματισμοί και οι ελλείψεις έχουν σχηματίσει μία δύσκολη εικόνα για την Ένωση, η οποία φαίνεται πως βρήκε τον «εκλεκτό» της στο πρόσωπο του Έλληνα φόργουορντ για να γεμίσει το ρόστερ της.

Όπως σας αποκάλυψε χτες η εκπομπή «Magic Euroleague», η συμφωνία είναι κοντά, και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε τις οριστικές εξελίξεις.

Ο Καλαϊτζάκης φέτος μετράει 4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο ανά ματς στην Stoiximan GBL.