Με ισχύ 367 ίππων, τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα, η Volkswagen παρουσιάζει ένα ηλεκτρικό GTI με ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τη γέννηση του GTI, η Volkswagen αποκαλύπτει το ID. Polo GTI Clubsport Concept, ένα πρωτότυπο που δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η φιλοσοφία των σπορ μοντέλων της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το αυτοκίνητο θα παρουσιαστεί στο κοινό την επόμενη εβδομάδα, στο Essen Motor Show, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026.

Η ισχύς των 270 kW (367 ίππων) συνδυάζεται με δίθυρο αμάξωμα, έντονα φουσκωμένα φτερά, μεγάλο εμπρός splitter, πίσω διαχύτη και αεροτομή. Όλα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη δημιουργία υψηλής κάθετης δύναμης και την επίτευξη γρήγορων χρόνων στην πίστα. Παράλληλα, το πρωτότυπο αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για τις δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης της οικογένειας GTI στην ηλεκτρική εποχή.

Ο Κάι Γκρούνιτς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen και υπεύθυνος Τεχνικής Εξέλιξης της μάρκας και του Brand Group Core, δήλωσε: «Το GTI αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας της Volkswagen εδώ και 50 χρόνια. Φέτος παρουσιάσαμε για πρώτη φορά ένα ηλεκτρικό GTI σε έκδοση παραγωγής. Με το ID. Polo GTI Clubsport Concept δείχνουμε πόσες ακόμη δυνατότητες υπάρχουν στον κόσμο των ηλεκτρικών GTI. Η στρατηγική μας για τις πλατφόρμες και η MEB+ μάς προσφέρουν την τεχνολογική ελευθερία να υλοποιούμε ακόμη και ακραίες ιδέες».

367 ίπποι και 0-100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα

Το νέο ID. Polo GTI Clubsport Concept βασίζεται στο ID. Polo GTI παραγωγής, το οποίο αποδίδει 166 kW (226 ίππους). Και τα δύο μοντέλα μεταφέρουν την ισχύ τους στους εμπρός τροχούς. Ωστόσο, στο πρωτότυπο Clubsport η απόδοση αυξάνεται στα 270 kW (367 ίππους), ενώ η διαχείριση της ισχύος υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό VAQ στον εμπρός άξονα.

Με τη βοήθεια του Launch Control, το αυτοκίνητο επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,7 δευτερόλεπτα. Τόσο το σύστημα κίνησης όσο και η ηλεκτρική αρχιτεκτονική έχουν προσαρμοστεί στις αυξημένες απαιτήσεις του πρωτοτύπου. Η μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 52 kWh μπορεί να παρέχει στιγμιαία ισχύ έως 290 kW, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να φτάνει τα 240 χλμ./ώρα.

Η προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC έχει αποκτήσει ειδικές ρυθμίσεις για χρήση στην πίστα, εξασφαλίζοντας ακριβή οδική συμπεριφορά και υψηλή πρόσφυση σε συνεργασία με το εμπρός μπλοκέ διαφορικό. Αντίστοιχα, το σύστημα πέδησης τύπου one-box διαθέτει νέα κεραμικά φρένα, σχεδιασμένα για οδήγηση υψηλών επιδόσεων.

Αγωνιστική εμφάνιση με φαρδύτερα φτερά και αεροτομή από ανθρακονήματα

Εξωτερικά, το ID. Polo GTI Clubsport Concept διατηρεί τη βασική σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου παραγωγής, αλλά αποκτά σημαντικά πιο επιθετική εμφάνιση. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά το δίθυρο αμάξωμα, αντί του τετράθυρου της έκδοσης παραγωγής. Τα φτερά έχουν διευρυνθεί κατά 50 χιλιοστά το καθένα, δημιουργώντας μια αισθητά πιο μυώδη σιλουέτα.

Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί ένα μεγάλο αγωνιστικό splitter, ενώ πίσω συναντάμε φαρδύτερο αμάξωμα, νέο διαχύτη και μια εντυπωσιακή αεροτομή από ανθρακονήματα, η οποία εκτείνεται πάνω από τη γραμμή της οροφής. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν εξυπηρετούν μόνο την εμφάνιση, αλλά έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την αεροδυναμική απόδοση του αυτοκινήτου στην πίστα.

Διθέσιο εσωτερικό, χωρίς infotainment και πίσω καθίσματα

Στην καμπίνα, η Volkswagen έχει ακολουθήσει μια καθαρά αγωνιστική προσέγγιση, διατηρώντας από το μοντέλο παραγωγής μόνο τη βασική αρχιτεκτονική του ταμπλό. Το σύστημα infotainment έχει αφαιρεθεί, καθώς προτεραιότητα δίνεται αποκλειστικά στην εργονομία και στην οδήγηση. Ο οδηγός και ο συνοδηγός κάθονται σε αγωνιστικά καθίσματα τύπου bucket της Recaro, με κόκκινες ζώνες ασφαλείας πέντε σημείων. Τα πίσω καθίσματα και ο χώρος αποσκευών έχουν αδειάσει πλήρως.

Στη θέση των πίσω καθισμάτων έχει τοποθετηθεί προστατευτική μπάρα ανατροπής, βαμμένη στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα Tornado Red της οικογένειας GTI. Το ταμπλό, οι πλευρικές επενδύσεις και αρκετές ακόμη επιφάνειες καλύπτονται από σκούρο ύφασμα μικροϊνών ArtVelours, με κόκκινες ραφές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των εργασιών πραγματοποιήθηκε από μαθητευόμενους της Volkswagen, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση του πρωτοτύπου, σε συνεργασία με τα τμήματα εξέλιξης και σχεδιασμού.

Ο ηλεκτροκινητήρας APP550 απέκτησε νέο ρόλο

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του ID. Polo GTI Clubsport Concept είναι η χρήση του ηλεκτροκινητήρα APP550, ο οποίος ξεχωρίζει για την υψηλή ροπή του. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει σχεδιαστεί αρχικά για την τοποθέτησή της στον πίσω άξονα μεγαλύτερων μοντέλων, όπως τα ID. Tiguan και ID.7.

Για τις ανάγκες του μικρότερου ID. Polo, οι μηχανικοί της Volkswagen χρειάστηκε να τον προσαρμόσουν στον εμπρός άξονα και να τον συνδυάσουν με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό. Η διαδικασία αποτέλεσε σημαντική τεχνική πρόκληση, καθώς απαιτήθηκε εξαιρετική ακρίβεια στην τοποθέτηση των εξαρτημάτων. Ο Τόμας Σμαλ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Volkswagen Group για την Τεχνολογία και διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen Group Components, εξήγησε: «Το ID. Polo GTI Clubsport Concept δείχνει πόσο συναρπαστική μπορεί να γίνει η ηλεκτροκίνηση. Αυτό είναι εφικτό χάρη στον APP550, έναν από τους αποδοτικότερους ηλεκτροκινητήρες στην κατηγορία του».

Όπως πρόσθεσε, ο συγκεκριμένος ηλεκτροκινητήρας έχει ήδη κατασκευαστεί σε περισσότερες από ένα εκατομμύριο μονάδες στο εργοστάσιο εξαρτημάτων του ομίλου στο Κάσελ. Η ενσωμάτωσή του στο Polo απαίτησε ακρίβεια χιλιοστού και συνεργασία μεταξύ των τμημάτων εξέλιξης, σχεδιασμού και των μαθητευόμενων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Η πλατφόρμα MEB+ και η διαφορά των 141 ίππων

Το ID. Polo GTI Clubsport Concept χρησιμοποιεί την αρθρωτή ηλεκτρική πλατφόρμα MEB+, σε διαμόρφωση με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η Volkswagen διατήρησε τη βασική τεχνική αρχιτεκτονική του ID. Polo GTI παραγωγής, αυξάνοντας όμως την ισχύ κατά 104 kW (141 ίππους). Έτσι προέκυψε η πιο δυναμική εκδοχή προσθιοκίνητου ηλεκτρικού μοντέλου ID. που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία.

Στον αντίποδα βρίσκεται το πρωτότυπο Mission Efficiency, το οποίο βασίζεται επίσης στο ID. Polo και έχει σημειώσει τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ χάρη στην ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή του αποδοτικότητα. Τα δύο πρωτότυπα αναδεικνύουν τις διαφορετικές δυνατότητες της ηλεκτρικής τεχνολογίας, από τη μέγιστη απόδοση και τις επιδόσεις μέχρι την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Το 2026 είναι η χρονιά του GTI

Η Volkswagen γιορτάζει φέτος μισό αιώνα από την εμφάνιση του πρώτου GTI, έχοντας παρουσιάσει μια σειρά νέων μοντέλων. Μετά το Golf GTI EDITION 50, το νέο ID.3 GTI, του οποίου οι πωλήσεις ξεκινούν στις αρχές του 2027, και το ID. Polo GTI, που είναι διαθέσιμο για παραγγελία από τον Οκτώβριο, το Clubsport Concept αποτελεί την τέταρτη νέα παρουσίαση της οικογένειας GTI μέσα στο 2026.

Στα 50 χρόνια της ιστορίας της, η οικογένεια GTI έχει ξεπεράσει τις 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην κατηγορία των σπορ compact αυτοκινήτων.