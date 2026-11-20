Η ανταπόκριση του κόσμου του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με την προπώληση των εισιτηρίων να κινείται σε εξαιρετικά θετικούς ρυθμούς.

Ήδη έχει ξεπεραστεί το όριο των 20.000 εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας. Για την ακρίβεια, ο συνολικός αριθμός έχει φτάσει τις 22.000, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την ομάδα της Κρήτης την Κυριακή στις 17:30, σε ένα παιχνίδι για το οποίο το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ήδη έντονο. Η μέχρι τώρα κίνηση στην προπώληση προμηνύει σημαντική προσέλευση, με τους φίλους του «Τριφυλλιού» να δείχνουν έμπρακτα τη διάθεσή τους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας.

Με αρκετό χρόνο να απομένει μέχρι τη σέντρα, ο αριθμός των 22.000 εισιτηρίων αποτελεί ήδη ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα για την προσέλευση της Κυριακής. Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως ο Παναθηναϊκός θα έχει τη στήριξη χιλιάδων φιλάθλων του στο ΟΑΚΑ, με την αναμέτρηση απέναντι στον ΟΦΗ να αναμένεται να διεξαχθεί μπροστά σε ένα πολύ γεμάτο γήπεδο.