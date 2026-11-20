Ο Φώτης Ιωαννίδης θα επιστρέψει στις προπονήσεις της Σπόρτινγκ από την Κυριακή.

Εκτός πλάνων για το προσεχές παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Ουνιάο ντα Σέρα το Σάββατο (21/11, 18:00) για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο Έλληνας φορ επέστρεψε στην Πορτογαλία με πρόβλημα από την Εθνική ομάδα, αλλά όπως δήλωσε ο Πάουλο Φονσέκα, θα επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων την Κυριακή. Και ίσως είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Τετάρτη.

«Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Φλάβιο Γκονσάλβες δεν θα είναι διαθέσιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Ουσιαστικά δεν έχουν προπονηθεί με την ομάδα. Ο Φώτης ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας από τότε που επέστρεψε από την Εθνική, ενώ ο Φλάβιο προπονήθηκε μόλις σήμερα.

Πρόκειται, όμως, για μικροπροβλήματα. Ο Φώτης θα ξεκινήσει προπονήσεις μαζί μας μεθαύριο, ενώ ο Φλάβιο προπονήθηκε ήδη σήμερα. Και οι δύο αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός.