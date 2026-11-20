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Ο Ηρακλής υποδέχεται αύριο (21/11, 15:00) την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, στοχεύοντας στην τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Οι “κυανόλευκοι” ολοκλήρωσαν σήμερα (20/11) την προετοιμασία τους, με μια μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο.

Απόντες από την αυριανή αναμέτρηση θα είναι ο Hassan Diarra, ο οποίος ταξίδεψε στις ΗΠΑ, προκειμένου να βρεθεί δίπλα στη σύζυγό του, η οποία έφερε πριν λίγες μέρες στον κόσμο το πρώτο παιδί της οικογένειας και ο τραυματίας Γιώργος Αρνόκουρος.

Καραποστόλου: «Μεγάλη συγκέντρωση, ενέργεια και πειθαρχία»

Ο συνεργάτης του Zoran Lukic, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε έναν ποιοτικό και έμπειρο αντίπαλο, όπως είναι η ΑΕΚ. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της αναμέτρησης και θα χρειαστεί να δείξουμε μεγάλη συγκέντρωση, ενέργεια και πειθαρχία για 40 λεπτά. Θέλουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του Ιβανωφείου και με τη στήριξη του κόσμου μας να διεκδικήσουμε τη νίκη»