Δεν πάει πουθενά, εδώ θα μείνει! Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη ήταν σαφές, κρατώντας τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, για ακόμη 4+1 χρόνια στην Τούμπα - Το video επισημοποίησης μίας σχέσης ζωής.

Μια ακόμη σημαντική εκκρεμότητα έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ΠΑΟΚ καθώς μετά τους Τσιφτσή, Ντεσπόντοφ, Μιχαηλίδη, κρατά στην Τούμπα και τον αρχηγό του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς!

Ο Ιβάν Σαββίδης ανέλαβε προσωπικά την υπόθεση του Σέρβου αρχηγού, καθιστώντας από την πρώτη στιγμή σαφές, πως ήταν γραφτό να μείνει για... πάντα κάτοικος Θεσσαλονίκης. Και έτσι έγινε. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υπέγραψε τις προηγούμενες μέρες το νέο του συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών και πάει ολοταχώς για ασπρόμαυρη δεκαετία.

Ήρθε το 2020 υπέγραψε μέχρι το 2031 και γίνεται πλέον ένα από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές των τελευταίων χρόνων του ΠΑΟΚ, όντας εκ των πρώτων σε συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα.

«Ο Zile θα παραμείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2031!», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Δικεφάλου, με το οποίο συνόδευσε το καθιερωμένο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Αντρίγια με τους Θεσσαλονικείς.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο Α. Ζίβκοβιτς γεννήθηκε στο Νις της Σερβίας στις 11 Ιουλίου του 1996. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της τοπικής Νασιονάλ και με τις επιδόσεις του κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μεγάλους της χώρας. Η Παρτιζάν τον απέκτησε το 2009 κι έφτασε σε σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και να γίνει ο νεαρότερος captain στην ιστορία της ομάδας.

Τον Ιούλιο του 2016 η Μπενφίκα δεν έχασε την ευκαιρία και τον ενέταξε στο δυναμικό της, παραμένοντας στην Πορτογαλία για τέσσερα χρόνια μέχρι που βρήκε το… λιμάνι του στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.

Κάποιες ιστορίες δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικές. Είναι ιστορίες δεσμού, αφοσίωσης και κοινής πορείας. Το 2020, ο Zile βρήκε στον ΠΑΟΚ τον σταθμό που έψαχνε στην καριέρα του. Μια ευκαιρία που εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή σχέση, με τη Θεσσαλονίκη να γίνεται το σπίτι του και την Τούμπα το μέρος όπου έμελλε να γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας. Με συνέπεια, προσφορά και αδιάκοπη παρουσία στο γήπεδο, εξελίχθηκε σε αρχηγό του Δικεφάλου.

Μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, 292 συμμετοχές, 70 γκολ και 75 ασίστ. Μια διαδρομή που αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς.

Ο Zile θα παραμείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2031!»