Παρά την ανησυχία για τη σωματική του κατάσταση, ο Κάρλος Αλκαράθ δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει με 2-0 σετ τον Φλάβιο Κομπόλι και να κάνει το τρία στα τρία στο ATP Finals.

Με άκρως επιθετικές διαθέσεις για να... ξεμπερδέψει γρήγορα, ο 23χρονος Ισπανός (No.3) επικράτησε του 24χρονου Ιταλού (Νο.6) με 6-4, 6-1 σε μόλις 65 λεπτά και συνεχίζει την απροβλημάτιστη πορεία του στο Τορίνο, όπου ακόμα δεν έχει χάσει σετ.

Ο Κομπόλι, από την άλλη, απογοήτευσε τους συμπατριώτες του στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση, καθώς γνώρισε τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες. Ήταν, πάντως, μια εξαιρετική σεζόν για εκείνον, με highlight την παρουσία του στον τελικό του Roland Garros.

Ο Κάρλος έχει τώρα 12 διαδοχικές νίκες και πάει φουλ για τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο του - πρώτο ever στο ATP Finals. Θα βρει απέναντί του αύριο (21/11) στα ημιτελικά τον Μπεν Σέλτον (τον οποίο νίκησε πριν λίγες μέρες στον τελικό του Paris Masters) και ο αγώνας τους θα αρχίσει στις 15.30.

Ο κάτοχος επτά major εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, όμως τα μηνύματα ήταν ενθαρρυντικά σήμερα και φαίνεται ότι είναι σε θέση να συνεχίσει, χωρίς σοβαρές αμφιβολίες.

Το round robin στο Group Ivan Lendl ολοκληρώνεται απόψε με τον μεγάλο αγώνα Μεντβέντεφ-Τιάφοου, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Σάσα Ζβέρεφ στα ημιτελικά (21/11, 21.30).