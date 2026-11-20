Το Zeekr 9X βρέθηκε για λίγες μόνο ημέρες στην Ελλάδα, δίνοντας σε επιλεγμένους προσκεκλημένους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη ναυαρχίδα της Zeekr, πριν από την επίσημη εμπορική παρουσίασή της στη χώρα.

H Zeekr και η GEO Mobility Hellas υποδέχθηκαν τους καλεσμένους τους στο Domus Asteria. Με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η exclusive αυτή παρουσίαση έθεσε ένα νέο σημείο αναφοράς για την μάρκα στην Ελλάδα. Η επιλογή του χώρου, η μουσική και η σκηνοθεσία της αποκάλυψης έδωσαν μορφή στην αντίληψη της Zeekr για τη σύγχρονη πολυτέλεια, με την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια που διακρίνει το Zeekr 9X.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Lothar Schupet, CEO της Zeekr Europe και Vice President Geely Auto Group, παρουσιάζοντας το όραμα της Zeekr αλλά και την νέα έκφραση πολυτέλειας που χαρακτηρίζει το νέο Zeekr 9X. Στη μοναδική αυτή βραδιά παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της Zeekr και στελέχη της GEO Mobility Hellas, επίσημου εισαγωγέα της μάρκας στην Ελλάδα.

Με παρουσιάστρια την Ευγενία Σαμαρά, η βραδιά κορυφώθηκε με την εντυπωσιακή αποκάλυψη του Zeekr 9X υπό τους ήχους των Fortissimo. Το δημιουργικό concept «Zeekr Reflections» άντλησε έμπνευση από το νερό και τις αντανακλάσεις του. Καθώς το αυτοκίνητο αποκαλυπτόταν, το φως ανέδειξε τις επιβλητικές αναλογίες του και την ακρίβεια με την οποία έχουν σχεδιαστεί οι επιφάνειές του. Το Zeekr 9X συγκέντρωσε αμέσως το ενδιαφέρον των προσκεκλημένων, οι οποίοι στη συνέχεια γνώρισαν από κοντά το εσωτερικό του και είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν την ποιότητα των υλικών, τη κατασκευαστική αρτιότητα, τη λεπτομέρεια του φινιρίσματος και την απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας.

Η Zeekr φιλοξένησε επίσης τη GOFAS Jewelry, που παρουσίασε δημιουργίες παγκόσμιας αποκλειστικότητας της εταιρίας HUBLOT, πλαισιωμένη από εκλεκτά κομμάτια των κορυφαίων οίκων Piaget και Messika.

Το παρών έδωσε μεταξύ άλλων και ο πρεσβευτής της Zeekr στην Ελλάδα, ο εμβληματικός και ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό Γιώργος Πρίντεζης, με τη σπουδαία διαδρομή του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Zeekr 9X - A New Class of Luxury

Σχεδιασμένο στη Σουηδία από τον Stefan Sielaff, έναν από τους κορυφαίους σχεδιαστές πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο, το Zeekr 9X είναι το εμβληματικό SUV της Zeekr και η πληρέστερη έκφραση της προσέγγισης της μάρκας στην πολυτέλεια. Η μοναδική του σχεδίαση, συνδυάζεται με ένα εσωτερικό που δίνει προτεραιότητα στην άνεση των επιβατών. Η υφή των υλικών, η πολυτέλεια, και η κατασκευαστική αρτιότητα του 9X, γίνεται αισθητή με την πρώτη επαφή.

Η μηχανολογική εξέλιξη είναι εξίσου σημαντική στην αντίληψη της Zeekr για ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Στο Zeekr 9X, το μοναδικό σύστημα κίνησης Super Hybrid αποδίδει συνδυαστικά 897 ίππους, δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής μετακίνησης για 180 χιλιόμετρα, ενώ η αρχιτεκτονική 900 V υποστηρίζει ταχεία φόρτιση. Οι επιδόσεις, η άνεση και η ποιότητα κατασκευής συνθέτουν την εμπειρία που η Zeekr ονομάζει «A New Class of Luxury».