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Κωστούλας, Τζολάκης και Μουζακίτης, πρωταθλητές Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, θα βρεθούν αντίπαλοι στην Αγγλία, σε μια αναμέτρηση που συνοδεύεται από αυστηρή προειδοποίηση της Χαλ για ομοφοβικά συνθήματα.

Η αναμέτρηση της Χαλ με την Μπράιτον συγκεντρώνει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού θα συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας από τη μία πλευρά και οι Κωνσταντίνος Τζολάκης και Χρήστος Μουζακίτης από την άλλη, πανηγύρισαν την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος το 2025, πριν συνεχίσουν την καριέρα τους στην Αγγλία.

Ωστόσο, η αναμέτρηση συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. Η Χαλ, με επίσημη ανακοίνωσή της, υπενθύμισε στους φιλάθλους ότι τα ομοφοβικά συνθήματα και κάθε μορφή διακριτικής συμπεριφοράς είναι παράνομα και δεν θα γίνουν ανεκτά.

Η προειδοποίηση έρχεται δύο μήνες μετά το πρόστιμο των 30.000 λιρών που επιβλήθηκε στον σύλλογο για ομοφοβικά συνθήματα στον αγώνα Κυπέλλου με την Τσέλσι, τον περασμένο Φεβρουάριο. Τρεις οπαδοί τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό τουλάχιστον τριών ετών.

Παράλληλα, η UEFA επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην αγγλική ομοσπονδία για συνθήματα που εισάγουν διακρίσεις στον αγώνα της εθνικής Αγγλίας με την Ισπανία.

Η ποινή συνοδεύτηκε από απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους Άγγλους φιλάθλους για έναν εκτός έδρας αγώνα, με διετή αναστολή.

Έτσι, η συνάντηση των τριών Ελλήνων ποδοσφαιριστών αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιμετώπιση των διακρίσεων στις αγγλικές εξέδρες βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.