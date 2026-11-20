Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Δύο σημαντικές επιστροφές για τον ΟΦΗ, με τους Νίκο Χριστογεώργο και Γιάννη Αποστολάκη να συμμετέχουν κανονικά στην προπόνηση της Παρασκευής (20/11), ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Με δύο ευχάριστα νέα συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή (22/11, 17:30) στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Νίκος Χριστογεώργος και ο Γιάννης Αποστολάκης επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, αυξάνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για την τεχνική ηγεσία της κρητικής ομάδας.

Η παρουσία των δύο ποδοσφαιριστών αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς ο ΟΦΗ προετοιμάζεται για μία απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση, με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος απέναντι στους «πράσινους».

Αντίθετα, εκτός κανονικού προγράμματος παρέμειναν οι Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, Κενάν Κόντρο και Μάνος Χνάρης, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Η προπόνηση της Παρασκευής περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις στατικές φάσεις, στο πλαίσιο της αγωνιστικής προετοιμασίας.

Η κατάσταση των ποδοσφαιριστών που ακολουθούν θεραπεία θα συνεχίσει να αξιολογείται, ενώ η οριστική εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές θα προκύψει με την ανακοίνωση της αποστολής.