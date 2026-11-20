Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Εντυπωσιακά ξεκίνησε η Ελλάδα στο «Star Sailors league Gold Cup», το Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας, που ξεκίνησε χθες στη Βραζιλία ΜΕ με τη συμμετοχή 36 ομάδων από ολόκληρο τον κόσμο.

Η «Team Greece Odyssey» κληρώθηκε με αντιπάλους τις Λιθουανία, Ταϊλάνδη και Κορέα και στην πρώτη μάχη κατέλαβε την δεύτερη θέση πίσω από τους Λιθουανούς.

Καθημερινά και για τέσσερις ημέρες θα γίνεται από ένας αγώνας και στην επόμενη φάση προκρίνονται οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο.

Η ελληνική ομάδα αποτελείται από τους Αφροδίτη Ζέιχερς, Φίλιππο Κουλούρη, Γιώργο Καββά, Χρύσα Μαρίνου, Αντώνη Μπουγιούρη, Στέλιο Νούτσο, Έλσα Ασωνίτου, Αθανάσιο Χατζηνικολιδάκη και Γεώργιο Παναγιωτίδη.

ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ

Άπνοια επικρατούσε σήμερα στον Σαρωνικό κόλπο και αναβλήθηκε η πρεμιέρα της «35ης Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο. Π Φαλήρου.

Σε αυτή την ιστορική διοργάνωση θα συμμετέχουν στην πρώτη φάση των διεθνών κατηγοριών 542 ιστιοπλόοι (361 άντρες και 181 γυναίκες) από 20 χώρες.

Έτσι, η πρεμιέρα αναβλήθηκε για αύριο, καιρού επιτρέποντος, και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το απόγευμα.

Αμέσως μετά από Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι ιστιοδρομίες των ολυμπιακών κατηγοριών.