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Ο ΠΑΟΚ PayspotLabraki επικράτησε με 8-3 της Αθήνας 90 στα Τρίκαλα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της Futsal Super League, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες και ανεβαίνοντας στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας

Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα έδωσε ο ΠΑΟΚ PayspotLabraki, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο της Αθήνας 90 με 8-3, σε παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα για την εξ αναβολής 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν με συγκέντρωση στην αναμέτρηση και κατάφεραν από τα πρώτα λεπτά να επιβάλουν τον ρυθμό τους, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα και βρίσκοντας τις απαραίτητες επιθετικές λύσεις.

Η ομάδα του Δικεφάλου διατήρησε την υπεροχή της στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, χωρίς να επιτρέψει στην Αθήνα 90 να διεκδικήσει ουσιαστικά το θετικό αποτέλεσμα, φτάνοντας τελικά στην επικράτηση με 8-3.

Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την ανοδική του πορεία στη Futsal Super League και έχει πλέον αναρριχηθεί στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα των «ασπρόμαυρων» το τελευταίο διάστημα, με τον Δικέφαλο να αποκτά βαθμολογικό έδαφος ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, καθώς την Τρίτη (24/11) ο ΠΑΟΚ PayspotLabraki θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Δούκα.