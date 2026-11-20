Με τους Φίλη και Μπακούλα να συμμετέχουν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, ο Ιμανόλ εξετάζει τις επιλογές του για τη συνέχεια, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της αναβολής του αγώνα με τον Άρη.

Η παρουσία των Φίλη και Μπακούλα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Ο Ιμανόλ είχε ήδη αποφασίσει να καλέσει τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα, πριν προκύψει ο τραυματισμός του Τσικίνιο, γεγονός που δείχνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν έγινε αναγκαστικά για να καλυφθεί το κενό του Πορτογάλου.

Μάλιστα, τουλάχιστον ένας από τους δύο συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή, χωρίς να αποκλείεται να βρεθούν και οι δύο στις επιλογές του προπονητή.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα της αναβολής του αγώνα με τον Άρη. Η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία για τη λήψη της σχετικής απόφασης, με τον Ιμανόλ να έχει προγραμματίσει απογευματινή συνάντηση με τους συνεργάτες του, προκειμένου να αξιολογήσουν τα δεδομένα.

Εφόσον αποφασιστεί να διεξαχθεί κανονικά η αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς, θα αποτελέσει τεράστια έκπληξη να μη ζητηθεί αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι απουσίες στη μεσαία γραμμή δημιουργούν νέα δεδομένα για τον Ιμανόλ. Στις σκέψεις του βρίσκεται η αξιοποίηση των Φορτούνη και Ζότα στη θέση «10», με τον Γκουστάβο Σα να οπισθοχωρεί στο δίδυμο των κεντρικών χαφ.

Η συγκεκριμένη επιλογή αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, στις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμος ο Σιπιόνι, περιορίζοντας τις λύσεις στον άξονα.

Πάντως, το παιχνίδι με τον Ηρακλή αποκτά ξεχωριστή σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Η ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Ιμανόλ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί τις διαθέσιμες επιλογές του, αναμένεται να αποκαλύψουν αρκετά για τις σκέψεις του ενόψει της αναμέτρησης με τη Μίλαν.