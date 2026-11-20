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Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι κορυφής με τον Άρη (17:30, 21/11), με την συμμετοχή του Μάρκους Φόστερ να είναι αμφίβολη και η παρουσία του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη (17:30, 21/11) στο ντέρμπι κορυφής της GBL, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να έχει ένα ακόμα πονοκέφαλο.

Συγκεκριμένα, εκτός από τον Τζέντι Όσμαν που βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης με πρόβλημα στο μηνίσκο, αμφίβολος για την αυριανή αναμέτρηση είναι και ο Μάρκους Φόστερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ ακολούθησε ένα μέρος της σημερινής προπόνησης, ωστόσο δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% μετά το διάστρεμμα που υπέστη στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.