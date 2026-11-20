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Η Καλαμάτα μετρά αντίστροφα για την επιστροφή στη φυσική της έδρα, με την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό στις 9 Ιανουαρίου να αποτελεί τον μεγάλο στόχο, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Ένα σημαντικό βήμα για την επιστροφή της Καλαμάτας στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/11), όταν τέθηκαν για πρώτη φορά σε δοκιμαστική λειτουργία οι νέοι προβολείς του γηπέδου.

Τις δοκιμές παρακολούθησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης της ιστορικής έδρας της «Μαύρης Θύελλας».

Το έργο, συνολικής χρηματοδότησης 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, περιλαμβάνει νέο ηλεκτροφωτισμό, στέγαστρο, δημοσιογραφικά θεωρεία και συστήματα ασφαλείας.

Από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί επιπλέον μετρήσεις και ρυθμίσεις του φωτισμού, ενώ εκκρεμούν και οι απαραίτητοι έλεγχοι για την καταλληλότητα της εγκατάστασης.

Στόχος είναι η Καλαμάτα να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2027, στις 19:30, για τη 16η αγωνιστική της Super League.

Μέχρι τότε, η ομάδα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί ως προσωρινή έδρα το γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια.

Η επιστροφή στην Παραλία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν αισιοδοξία ότι οι φίλαθλοι της Καλαμάτας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά φέτος την ομάδα τους στη Super League μέσα στην πόλη τους.