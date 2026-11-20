Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ απάλλαξε τον Ηλία Παπαθεοδώρου για το πειθαρχικό παράπτωμα στην αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Βίκο Ιωαννίνων.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικάστη:



1.Απαλλάσσει τον Ηλία Παπαθεοδώρου προπονητή της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» στις 15.11.2026 με τη ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΚΟΣ ΦΑΛΚΟΝΣ).



2. Απαλλάσσει τη ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για την πειθαρχική παράβαση της ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του προπονητή της, Ηλία Παπαθεοδώρου, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ίδιου ως άνω αγώνα.

