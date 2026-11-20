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Ο Κίλιαν Χέιζ επιστρέφει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, με το EuroCup να δημοσιεύει ένα εντυπωσιακό βίντεο από την παρουσία του στη γερμανική Ουλμ τη σεζόν 2019-20.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Γαλλοαμερικανού γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027, επιστρέφοντας στην Ευρώπη έπειτα από την παρουσία του στο NBA.

Ο Χέιζ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη γαλλική Σολέ, πριν μετακομίσει το 2019 στην Ουλμ. Στη γερμανική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, μετρώντας 12,8 πόντους και 6,2 ασίστ κατά μέσο όρο στο EuroCup τη σεζόν 2019-20.

Οι εμφανίσεις του άνοιξαν τον δρόμο για το NBA, όπου το 2020 επιλέχθηκε στο νούμερο 7 του draft από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αγωνίστηκε επίσης στους Μπρούκλιν Νετς και τους Σακραμέντο Κινγκς, καταγράφοντας συνολικά 239 συμμετοχές, με μέσο όρο 7,9 πόντους και 5 ασίστ.

Πλέον, ο Χέιζ ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Με αφορμή την επιστροφή του στην Ευρώπη, το EuroCup ανέσυρε από το αρχείο του ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από την Ουλμ, θυμίζοντας το ταλέντο που τον είχε οδηγήσει μέχρι το NBA.