Δείτε το λακωνικό σχόλιο του Ζοσέ Μουρίνιο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόσυρση του «CR7» από την εθνική Πορτογαλίας, με τον Special One να αρνείται να κάνει κάποιο σχόλιο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να ανακατευτεί με το θέμα.

«Όχι, όχι, όχι. Ως Πορτογάλος, το μόνο που θα πω είναι ότι θέλω η Πορτογαλία να συνεχίσει να νικά. Από εκεί και πέρα, δεν ανακατεύομαι και δεν κάνω κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ», είπε χαρακτηριστικά ο Special One, πριν σηκωθεί από την καρέκλα του για να αποχωρήσει από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου, εν όψει του αγώνα με την Θέλτα.

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