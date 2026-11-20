«Όχι, όχι, όχι. Ως Πορτογάλος, το μόνο που θα πω είναι ότι θέλω η Πορτογαλία να συνεχίσει να νικά. Από εκεί και πέρα, δεν ανακατεύομαι και δεν κάνω κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ», είπε χαρακτηριστικά ο Special One, πριν σηκωθεί από την καρέκλα του για να αποχωρήσει από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου, εν όψει του αγώνα με την Θέλτα.
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🚨💥 Mourinho SE LEVANTA Y SE VA después de que le pregunten por CRISTIANO RONALDO "Como portugués, lo único que digo es que Portugal gane siempre. Lo demás, me lavo las manos y NO HABLO" ❌ Prefiere callarse a decir la BARBARIDAD que han hecho con CR7 https://t.co/YMipH03eyt— Madrid Sports (@MadridSports_) November 20, 2026