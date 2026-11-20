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Ο Ολυμπιακός νίκησε με 40-29 τη Δράμα στο κλειστό της Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Handball Premier, διατηρώντας το αήττητο και την πρώτη θέση στη βαθμολογία.

Την ένατη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Handball Premier σημείωσε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 40-29 της Δράμας στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης.

Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να παρουσιάζονται ανταγωνιστικοί και να αποκτούν προβάδισμα τριών τερμάτων (5-8).

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός βελτίωσε την αγωνιστική του εικόνα και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 8-8 στο 13ο λεπτό, πριν περάσει μπροστά με 12-10 στη συμπλήρωση του πρώτου εικοσαλέπτου.

Η διαφορά άρχισε να αυξάνεται σταδιακά, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα επτά τερμάτων (20-13), αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας.

Στην επανάληψη, η εικόνα της αναμέτρησης δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα, καθώς ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και διεύρυνε τη διαφορά στο 25-14 στο 35ο λεπτό.

Η Δράμα δεν κατάφερε να μειώσει αισθητά την απόσταση στο σκορ, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 40-29 και τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν τους 18 βαθμούς, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς την Παρασκευή (27/11, 16:30) θα υποδεχθεί τη Σλόγκα Ντόμποϊ από τη Βοσνία, στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου γύρου του EHF European Cup.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

ΑΕΚ – ΧΑΝΘ 46-27

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Δράμα 40-29

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

18:00 Αθηναϊκός – ΠΑΟΚ

18:00 Κιλκίς – Ζαφειράκης Νάουσας

18:00 Ιωνικός Ν.Φ. – ΑΣΕ Δούκα

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Διομήδης Άργους – Άρης Νικαίας

Η βαθμολογία