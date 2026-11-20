Την ένατη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Handball Premier σημείωσε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 40-29 της Δράμας στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης.
Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να παρουσιάζονται ανταγωνιστικοί και να αποκτούν προβάδισμα τριών τερμάτων (5-8).
Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός βελτίωσε την αγωνιστική του εικόνα και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 8-8 στο 13ο λεπτό, πριν περάσει μπροστά με 12-10 στη συμπλήρωση του πρώτου εικοσαλέπτου.
Η διαφορά άρχισε να αυξάνεται σταδιακά, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα επτά τερμάτων (20-13), αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας.
Στην επανάληψη, η εικόνα της αναμέτρησης δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα, καθώς ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και διεύρυνε τη διαφορά στο 25-14 στο 35ο λεπτό.
Η Δράμα δεν κατάφερε να μειώσει αισθητά την απόσταση στο σκορ, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 40-29 και τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν τους 18 βαθμούς, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.
Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς την Παρασκευή (27/11, 16:30) θα υποδεχθεί τη Σλόγκα Ντόμποϊ από τη Βοσνία, στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου γύρου του EHF European Cup.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
ΑΕΚ – ΧΑΝΘ 46-27
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός – Δράμα 40-29
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
18:00 Αθηναϊκός – ΠΑΟΚ
18:00 Κιλκίς – Ζαφειράκης Νάουσας
18:00 Ιωνικός Ν.Φ. – ΑΣΕ Δούκα
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
17:00 Διομήδης Άργους – Άρης Νικαίας
Η βαθμολογία
-
Ολυμπιακός 18
-
ΑΕΚ 16
-
ΠΑΟΚ 10
-
Ιωνικός Ν.Φ. 10
-
Διομήδης Άργους 10
-
Δράμα 9
-
Ζαφειράκης Νάουσας 7
-
ΑΣΕ Δούκα 7
-
ΓΑΣ Κιλκίς 6
-
Άρης Νικαίας 3
-
Αθηναϊκός 2
-
ΧΑΝΘ 0