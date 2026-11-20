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Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη Serie A, καταγράφοντας ένα ιστορικό στατιστικό που τον φέρνει πάνω από σπουδαίους προπονητές της Μίλαν.

Μπορεί η ευρωπαϊκή πορεία της Μίλαν να έχει προκαλέσει προβληματισμό, ωστόσο στο ιταλικό πρωτάθλημα ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει καταφέρει κάτι που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συγκεντρώσει 24 βαθμούς στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Serie A, με απολογισμό επτά νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα.

Ο μέσος όρος των 2,18 βαθμών ανά αγώνα αποτελεί την υψηλότερη επίδοση προπονητή της Μίλαν στην εποχή των τριών βαθμών ανά νίκη, ξεπερνώντας σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Στέφανο Πιόλι ακολουθεί με 2,02 βαθμούς, ο Κάρλο Αντσελότι με 1,95 και ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι με 1,91.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σε επίπεδο Serie A, μόνο ο Αντόνιο Κόντε εμφανίζει υψηλότερο μέσο όρο, με 2,21 βαθμούς ανά παιχνίδι.

Βέβαια, η σύγκριση αφορά διαφορετικό αριθμό αγώνων, καθώς ο Αμορίμ βρίσκεται μόλις στην αρχή της θητείας του.

Την ίδια στιγμή, η Μίλαν αντιμετωπίζει δυσκολίες στο Europa League, όπου βρίσκεται εκτός θέσεων πρόκρισης, παρουσιάζοντας δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα σε Ιταλία και Ευρώπη.