Ο Τζάκσον Κρούζερ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Κολοσσού Ρόδου κόντρα στον Προμηθέα τόνισε πως οι Ροδίτες θα πρέπει να αποφύγουν τα λάθη και να παίξουν με ένταση σε άμυνα και επίθεση προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Κολοσσός φιλοξενεί αύριο στη Ρόδο τον Προμηθέα Πάτρας στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με στόχο να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και να φτάσει σε μια ακόμα νίκη κόντρα σε μια ομάδα που μετρά μόλις μια.



Ο σέντερ των νησιωτών Τζάκσον Κρούζερ στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, τονίζοντας πως οι Ροδίτες θα πρέπει να αποφύγουν τα λάθη και να παίξουν με ένταση σε άμυνα και επίθεση προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:



«Το ματς κόντρα στον Προμηθέα είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Θέλουμε να πάμε στη διακοπή με νίκη, ώστε να βρεθούμε σε καλύτερη βαθμολογική θέση όταν επιστρέψουμε στη δράση. Για να το πετύχουμε, πρέπει να παίξουμε με ένταση, να περιορίσουμε τα λάθη μας και να έχουμε καλή ομαδική λειτουργία. Θέλουμε την στήριξη του κόσμου μας και τους περιμένουμε στο γήπεδο το Σάββατο».