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Η προετοιμασία του Άρη ενόψει Αστέρα συνεχίζεται - Ενοχλήσεις και για τον Μάρτιν Χόνγκλα στη σημερινή προπόνηση

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

"Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Η προπόνηση της Παρασκευής ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, ακολούθησε παιχνίδι διατήρησης της μπάλας (με υπεραριθμία) και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.

Ο Τίνο Καντεβέρε, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ζιμπάμπουε, ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ ο Γιάννης Γιαννιώτας έκανε ατομικό, καθώς προέρχεται από ίωση (αμφότεροι αναμένεται αύριο να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα).

Ο Μάρτιν Χόνγκλα προς το τέλος της σημερινής προπόνησης αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι και αύριο θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του.

Το Σάββατο θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις) ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR (23/11, 17:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League»."