Το πρώτο γκολ ήρθε στο 20' με τον Ποντίκη, έπειτα από ωραία ασίστ του Τσαραμανίδη και το ημίχρονο βρήκε την ΑΕΚ να προηγείται με 0-3 με τα τέρματα που πέυτυχαν ο Γκολφίνος στο 43' μετά από ασίστ του Σιούτα και στο 45' με τους ίδιους πρωταγωνιστές, σε αντίστροφους ρόλους.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τσαραμανίδης λίγο έλειψε να πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ, με ανάποδο ψαλίδι στο 57', όμως το σκορ παρέμεινε προσωρινά στο 3-0 υπέρ της ΑΕΚ. Το τέταρτο γκολ ήρθε στο 71', μετά από ατομική ενέργεια και σουτ του Σκάκιτς και το τελικό 0-5 διαμόρφωσε στο 74' ο Σιούτας.
Μετά από αυτή τη νίκη η ΑΕΚ ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τον Παναθηναϊκό στους 24 βαθμούς, έχοντας την καλύτερη επίθεση (31) και την καλύτερη άμυνα (4) στο πρωτάθλημα.
ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Ιωάννου, Ρίννης (62' Μαρίνος), Ταμπάκογλου, Ψυρόπουλος, Τσαραμανίδης, Σκάκιτς, Φραντζεσκάκης, Γκολφίνος (62' Αμανατίδης), Σιούτας, Ποντίκης (62' Τσαντίλας), Στεργιαρόπουλος (62' Νταμπίζας).