Με εντυπωσιακό τροπο πέρασε από την Μεσσηνία η Κ19 της ΑΕΚ που επικράτησε του αντίστοιχου τμήματος της Καλαμάτας με 0-5 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ19) της Super League.



Το πρώτο γκολ ήρθε στο 20' με τον Ποντίκη, έπειτα από ωραία ασίστ του Τσαραμανίδη και το ημίχρονο βρήκε την ΑΕΚ να προηγείται με 0-3 με τα τέρματα που πέυτυχαν ο Γκολφίνος στο 43' μετά από ασίστ του Σιούτα και στο 45' με τους ίδιους πρωταγωνιστές, σε αντίστροφους ρόλους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τσαραμανίδης λίγο έλειψε να πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ, με ανάποδο ψαλίδι στο 57', όμως το σκορ παρέμεινε προσωρινά στο 3-0 υπέρ της ΑΕΚ. Το τέταρτο γκολ ήρθε στο 71', μετά από ατομική ενέργεια και σουτ του Σκάκιτς και το τελικό 0-5 διαμόρφωσε στο 74' ο Σιούτας.

Μετά από αυτή τη νίκη η ΑΕΚ ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τον Παναθηναϊκό στους 24 βαθμούς, έχοντας την καλύτερη επίθεση (31) και την καλύτερη άμυνα (4) στο πρωτάθλημα.

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Ιωάννου, Ρίννης (62' Μαρίνος), Ταμπάκογλου, Ψυρόπουλος, Τσαραμανίδης, Σκάκιτς, Φραντζεσκάκης, Γκολφίνος (62' Αμανατίδης), Σιούτας, Ποντίκης (62' Τσαντίλας), Στεργιαρόπουλος (62' Νταμπίζας).