«Ένα ακόμα στοίχημα που κερδίσαμε! Γυρίζουμε σελίδα, ξεπεράσαμε τα εμπόδια, νικήσαμε τις δυσκολίες. Ένα νέο και σύγχρονο κολυμβητήριο σχεδιάζεται» αναφέρει σε ανάρτηση του ο περιφερειάρχης δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης για το σπουδαίο αυτό έργο.

Τον δρόμο για την αξιοποίηση μιας αθλητικής εγκατάστασης που παραμένει εγκαταλελειμμένη εδώ και χρόνια άνοιξε η υπογραφή της σύμβασης για την πλήρη ανακατασκευή και αναβάθμιση του παλαιού Κολυμβητηρίου της Αγυιάς στην Πάτρα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το σημαντικό αυτό έργο, συνολικού προϋπολογισμού 9,9 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 και προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου συγκροτήματος αθλητισμού και αναψυχής, με εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν αθλητές, παιδιά, οικογένειες και πολίτες.

Τι προβλέπει η ανακατασκευή του κολυμβητηρίου; Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, η παρέμβαση δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αλλά περιλαμβάνει τη συνολική αναβάθμιση του χώρου και τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η κατασκευή ενός σύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου διεθνών προδιαγραφών, το οποίο θα είναι πλήρως προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία. Προβλέπεται επίσης η αναβάθμιση της πισίνας αγώνων, καθώς και η δημιουργία δεξαμενής εκμάθησης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά αλλά και για προγράμματα κινησιοθεραπείας ατόμων με αναπηρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο κτίριο θα διαθέτει πράσινα χαρακτηριστικά και θα είναι ενεργειακά αυτόνομο.

Γήπεδα, πίστα BMX, παιδική χαρά και σταθμός του ΕΚΑΒ!

Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η διαμόρφωση ενός ανοιχτού αθλητικού κέντρου, με εγκαταστάσεις για διαφορετικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις, καθώς και πίστα BMX για ποδηλατικές δραστηριότητες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παιδικής χαράς, ώστε ο χώρος να μπορεί να χρησιμοποιείται και από οικογένειες με μικρά παιδιά. Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιδιώκεται η μετατροπή του παλαιού κολυμβητηρίου σε έναν πολυλειτουργικό χώρο, που θα συνδυάζει τον οργανωμένο αθλητισμό με την καθημερινή άσκηση και την αναψυχή.

Σημαντική πρόβλεψη του έργου αποτελεί η δημιουργία νέου σταθμού του ΕΚΑΒ εντός της εγκατάστασης. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η συγκεκριμένη υποδομή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.

Φαρμάκης: «Δίνουμε τέλος σε χρόνια εγκατάλειψης»

Την υπογραφή της σύμβασης γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης κάνοντας λόγο για την υλοποίηση μιας σημαντικής δέσμευσης και για την αποκατάσταση ενός χώρου που επί χρόνια παρέμενε αναξιοποίητος.

Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αναφέρεται στη σημασία της υπογραφής της σύμβασης, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση του έργου αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

«Με την υπογραφή της σύμβασης για την ανακατασκευή του Παλαιού Κολυμβητηρίου της Αγυιάς, δίνουμε τέλος σε χρόνια εγκατάλειψης. Δημιουργούμε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού και αναψυχής για όλους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης σημειώνει ακόμη ότι η Περιφέρεια, μέσα από συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια που υπήρχαν για την προώθηση της παρέμβασης. «Ακόμη μια δέσμευσή μας γίνεται πράξη. Με πολλή δουλειά, επιμονή και συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο και θα παραδώσουμε στη νέα γενιά, στους αθλητές μας και σε κάθε πολίτη τον χώρο που πραγματικά αξίζουν», τονίζει.

Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το επόμενο βήμα για την ανακατασκευή του παλαιού κολυμβητηρίου της Αγυιάς, με στόχο την επαναφορά του χώρου στην αθλητική ζωή της Πάτρας και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων άθλησης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Η ανάρτηση του Νεκτάριου Φαρμάκη