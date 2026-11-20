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Με δύο δεδομένες απουσίες και επιπλέον ερωτηματικά θα ταξιδέψει ο Βόλος στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, την Κυριακή (22/11, 17:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Κάργα και τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσουν την ποινή τους απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου.

Η απουσία του Κάργα περιορίζει τις επιλογές στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Κόμπα αφήνει ένα κενό στη μεσοεπιθετική γραμμή των Θεσσαλών.

Παράλληλα, προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν οι Ντέρεκ Ατζιάκουα και Λευτέρης Τασιούρας, με τη συμμετοχή τους να παραμένει αβέβαιη μέχρι την ανακοίνωση της αποστολής.

Αντίθετα, οι Μπέρνιτς και Φουρτάδο, που είχαν απουσιάσει λόγω τιμωρίας από προηγούμενη αναμέτρηση, έχουν εκτίσει τις ποινές τους.

Ο Βόλος ολοκληρώνει την προετοιμασία του, με την τεχνική ηγεσία να καλείται να βρει λύσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης.