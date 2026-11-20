Το πρωτάθλημα της Allwyn Women’s Basketball League 1 επιστρέφει με ιδιαίτερα σημαντικά παιχνίδια στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής.

Ξεχωρίζει το αυριανό ντέρμπι Αθηναϊκός Qualco – Παναθηναϊκός, ενώ η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (23/11) με την αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ.

Ας δούμε όσα δήλωσαν οι πρωταγωνίστριες και οι πρωταγωνιστές των ομάδων….

Σάββατο 21 Νοεμβρίου



ΔΚΓ Καμινίων 14.00 Ολυμπιακός – Παναθλητικός

Χριστίνα Αναστασοπούλου (Αθλήτρια Ολυμπιακού): «Το Σάββατο αντιμετωπίζουμε τον Παναθλητικό στην έδρα μας. Πρόκειται για ένα απαιτητικό παιχνίδι, καθώς επιστρέφουμε στη δράση μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Γυναικών. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε απόλυτα συγκεντρωμένες από το πρώτο λεπτό και να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα».

Γιώργος Βελτσίστας (Προπονητής Παναθλητικού): «Προερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο συνεχόμενων αγώνων και προσπαθούμε να επανέλθουμε από τους τραυματισμούς μας. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο ματς στο οποίο θέλουμε να διαχειριστούμε αρκετά πράγματα και να ετοιμαστούμε για την δύσκολη συνέχεια. Για εμάς έχει μεγάλη σημασία να παλέψουμε και να μείνουμε σε αυτά που έχουμε δουλέψει».



ΚΓ Δ.Καλτσάς 17.00 Αθηναϊκός Qualco – Παναθηναϊκός

Αλέξις Πρινς (Αθλήτρια Αθηναϊκού Qualco): «Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι, το οποίο έρχεται και από το οποίο θα διαπιστώσουμε τι ομάδα μπορούμε να είμαστε. Μετά τη διακοπή, είναι μια ευκαιρία να είμαστε ξανά μαζί και να είμαστε ανταγωνιστικές. Πιστεύω ότι θα κριθεί στο ποιος το θέλει περισσότερο, ποιος θα παίξει με περισσότερη περηφάνια και σθένος».

Βασίλης Παπαγγελάκης (Βοηθός προπονητή Παναθηναϊκού): «Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις της αναμέτρησης και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, με στόχο να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι, με ενέργεια και αποφασιστικότητα, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».



Κυριακή 22 Νοεμβρίου

ΔΑΚ Αλ.Δήμογλου 12.30 Πάνθηρες Καβάλας – Αμύντας

Αρίστιππος Χαντέλης (Προπονητής Πανθήρων Καβάλας): «Μπροστά μας έχουμε τον αγώνα με τον Αμύντα, αυτή τη φορά στην έδρα μας. Περιμένουμε ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, στο οποίο θα χρειαστεί να δείξουμε την απαραίτητη συγκέντρωση, ένταση και αποφασιστικότητα. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, αλλά γνωρίζουμε και τις δικές μας δυνατότητες. Στόχος μας είναι να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας, να παρουσιάσουμε το καλό μας αγωνιστικό πρόσωπο και να δώσουμε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Θέλουμε επίσης τον κόσμο των Πανθήρων στο πλευρό μας. Η στήριξή του είναι πολύ σημαντική για τα κορίτσια και θέλουμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μια δυνατή ατμόσφαιρα στην έδρα μας».

Δέσποινα Καραχάλιου (Αθλήτρια Αμύντα): «Ακολουθεί ένας δύσκολος αγώνας, καθώς οι Πάνθηρες Καβάλας προέρχονται από δύο καλές νίκες και διαθέτουν δυνατή έδρα. Παρόλα αυτά είχαμε μια έξτρα εβδομάδα να προετοιμαστούμε και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε και θα φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».



Γ.Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Βούλας – Αρης

Λαμπρινή Πολυμένη (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Το τελευταίο μας παιχνίδι πριν τη διακοπή για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Γυναικών δεν είχε την εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε ως ομάδα. Στο διάστημα αυτών των δύο εβδομάδων δουλέψαμε πολύ, εστιάσαμε στα σημεία που χρειαζόμασταν βελτίωση και προσπαθήσαμε να διορθώσουμε τα λάθη μας. Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ σημαντικό αγώνα απέναντι στον Άρη. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των προπονητών μας και στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμες και συγκεντρωμένες, ώστε να διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα».

Εύα Τσούχλη (Βοηθός προπονητή Αρη): «Προερχόμαστε από ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά και από ένα μικρό διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψουμε και να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, έναν αντίπαλο που συναντήσαμε και στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν για το Κύπελλο Ελλάδας. Στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε πιο συγκεντρωμένες, προετοιμασμένες και ανταγωνιστικές, ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».



ΔΑΚ Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός Fibran – Κρόνος BC Plasis

Ευαγγελία Νάτσκου (Αθλήτρια Πανσερραϊκού Fibran): «Έπειτα από το διάλειμμα του Νοεμβρίου, επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση καλούμενοι να αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Κρόνου στην έδρα μας, σε έναν αγώνα ιδιαίτερης βαθμολογικής σημασίας. Το διάστημα της αγωνιστικής απραξίας, ανασυνταχθήκαμε και δουλέψαμε σκληρά, προκειμένου να βελτιώσουμε την εικόνα του παιχνιδιού μας και να εμφανιστούμε πλήρως ανταγωνιστικοί στην συνέχεια. Προερχόμαστε από δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε το νικηφόρο αποτέλεσμα χρήζει τεράστιας σημασίας τόσο για την ψυχολογία της ομάδας μας όσο και για τον κόσμο των Σερρών που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας».

Ντέζα Τέρελ (Αθλήτρια Κρόνου BC Plasis): «Μετά από μία διακοπή επιστρέφουμε ακόμα πιο αποφασισμένες να δείξουμε τι αξίζουμε και να εμφανίσουμε το αγωνιστικό πρόσωπο που είχαμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ξέρουμε τον Πανσερραϊκό, καθώς παίξαμε μαζί του στο Κύπελλο Ελλάδος. Είναι πολύ δυνατή και μαχητική ομάδα, όμως κι εμείς έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όμως πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά το προπονητικό πλάνο και να μπορέσουμε να δείξουμε τις αγωνιστικές αρετές που έχουμε».

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου



ΚΓΙ «Σ.Καραδήμας» 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ

Αναστασία Τζημωρότα (Αθλήτρια ΠΑΣ Γιάννινα): «Τη Δευτέρα μας περιμένει ένα απαιτητικό εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, να έχουμε διάρκεια και συνέπεια στο παιχνίδι μας και να αξιοποιήσουμε την έδρα μας για να φτάσουμε στη νίκη. Περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να είναι δίπλα μας και να μας στηρίξει».

Άγγελος Αγγελίδης (Προπονητής ΠΑΟΚ): «Το επερχόμενο παιχνίδι με τον Πας Γιάννινα έχει μεγάλη σημασία για την συνέχεια της σεζόν καθώς ξέρουμε την δυναμική της έδρας του και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βγάλουμε αντίδραση μετά το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος και την διακοπή. Στο τακτικό κομμάτι δουλεύουμε πάνω στις άμυνες που θα αντιμετωπίσουμε και δίνουμε βάση στην ωριμότητα των επιλογών μας».