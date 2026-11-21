Aναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:
Σάββατο (21/11)
Ηρακλής - ΑΕΚ 84-87 (παρ.)
Κολοσσός - Προμηθέας 100-64
Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι Betsson 83-87
ΠΑΟΚ - Άρης 99-77
Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 85-72
Κυριακή (22/11)
Μύκονος Betsson - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)
Καρδίτσα - Ολυμπιακός (15:00)
Η Βαθμολογία:
1. ΠΑΟΚ 8-0 16β.
2. Άρης 6-2 14β.
3. Παναθηναϊκός AKTOR 7-1 13β.
4. Περιστέρι Betsson 5-3 13β.
5. Κολοσσός 4-4 11β.
6. Ηρακλής 3-5 11β.
7. Δόξα Λευκάδας Elabet 3-5 11β.
8. ΑΕΚ 3-5 11β.
9. Ολυμπιακός 6-1 11β.
10. Καρδίτσα 4-3 11β.
11. Μαρούσι 2-6 10β.
12. Προμηθέας 1-7 9β.
13. Μύκονος Betsson 1-6 8β.
14. Βίκος Ιωαννίνων 1-6 8β.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Η επόμενη αγωνιστική (9η):
Σάββατο (5/12)
ΠΑΟΚ - Προμηθέας (16:00)
Περιστέρι Betsson - Καρδίτσα (17:00)
ΑΕΚ - Κολοσσός (17:00)
Μαρούσι - Ηρακλής (17:00)
Άρης - Βίκος Ιωαννίνων (17:30)
Κυριακή (6/12)
Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR (14:00)
Δόξα Λευκάδας Elabet - Ολυμπιακός (17:30)