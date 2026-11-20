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Μπράτε, σου έχω μερικά καλά νέα… Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος.

Είσαι ακόμα ανήλικος.

Δεν μπορείς να βγάλεις δίπλωμα κι ας μπορείς να αγοράσεις ό,τι αυτοκίνητο θέλεις.

Δεν μπορείς να πιεις αλκοόλ κι ας θέλουν όλοι να βγουν μαζί σου.

Πηγαίνεις ακόμα σχολείο κι ας είσαι πρωτοσέλιδο σε όλες τις αθλητικές εφημερίδες.

Σε αποκαλούν “Σέρβο Μέσι” ή “Σέρβο Ρόμπεν”.

Είσαι η μεγάλη ελπίδα του σερβικού ποδοσφαίρου.

Τελικά, η επιλογή σου να αφήσεις το πατρικό σου σπίτι στο Νις σε ηλικία 13 ετών ήταν σωστή.

Μετά από τρία χρόνια παίζεις για πρώτη φορά με την φανέλα της Παρτιζάν.

Είσαι είδωλο, ίνδαλμα, αφίσα, σύνθημα.

Σε ηλικία 17 ετών, 8 μηνών, 18 ημερών γίνεσαι ο νεαρότερος αρχηγός στην ιστορία της.

Σκέψου. Είσαι ακόμα ανήλικος, αλλά καθοδηγείς φτασμένους 30άρηδες!

Πριν καν ενηλικιωθείς, έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών της Σερβίας.

Στα 19 σου, έχεις κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων.

Ένα δικό σου γκολ έχει ψηφιστεί το κορυφαίο της διοργάνωσης!

Είσαι το μεγαλύτερο ταλέντο των Βαλκανίων.

Ένα wonderkid.

Ζεις το όνειρο. Όλοι θέλουν να σου μιλήσουν, να σε αγγίξουν, να σου μοιάσουν.

Ο δρόμος είναι στρωμένος, έτοιμος.

Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μπει εμπόδιο.

Είσαι προορισμένος να κατακτήσεις τον κόσμο.

Ε, λοιπόν μικρέ σου έχω δυσάρεστα νέα.

Η διαδρομή σου ξαφνικά θα γεμίσει προβλήματα.

Θα ταλαιπωρηθείς. Θα απογοητευτείς.

Θα κλάψεις. Θα κλάψεις πολύ...

Θα σε διώξουν από την χειμερινή προετοιμασία της Παρτιζάν στην Κύπρο γιατί αρνείσαι να ανανεώσεις το συμβόλαιο σου.

Θα δεχθείς ύβρεις, απειλές από αυτούς που κάποτε σε αποθέωναν.

Θα μάθεις ότι -εν αγνοία σου- το 50% από τα οικονομικά σου δικαιώματα πωλήθηκαν μυστικά σε εταιρία του Πίνι Ζάχαβι και στον Απόλλωνα Λεμεσού, που λειτουργεί ως γέφυρα.

Θα καταλάβεις ότι η Παρτιζάν θέλει να σε πουλήσει για να καλύψει το χρέος της προς τον Ισραηλινό ατζέντη.

Θα ακούσεις, θα διαβάσεις να διαρρέονται τα χειρότερα για εσένα, τον χαρακτήρα σου, την ακεραιότητα σου, την οικογένεια σου.

Θα διαβάσεις ότι όλο αυτό το κάνεις για να πας στον Ερυθρό Αστέρα!

Θα σε στείλουν να προπονείσαι με την ομάδα νέων (Teleoptika) για να στρώσεις χαρακτήρα και να… σπάσεις.

Θα μείνεις κοντά στον ένα χρόνο εκτός γηπέδων, με το δελτίο κρεμασμένο στο ταβάνι.

Δεν θα υπογράψεις όμως. Θα φύγεις ως ελεύθερος.

Ο πατέρας σου, ο Γιόβιτσα, ο οποίος πάντα ήταν ο ατζέντης και ο καλύτερος σου φίλος, θα πάρει σβάρνα όλη την Ευρώπη για να μιλήσει με τις κορυφαίες ομάδες.

Μέσα σε ένα βράδυ θα γίνεις πλούσιος, θα λύσεις το οικονομικό σου πρόβλημα για πάντα.

Θα πάρεις μπόνους υπογραφής 6 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπενφίκα και ένα κλιμακωτό πενταετές συμβόλαιο που ξεκινάει από τα 2,1 εκατομμύρια και θα φτάνει στα 5 ετησίως!

Θα μετακομίσεις στην Λισσαβόνα, όπου όλα θα σου φαίνονται τεράστια, φανταχτερά, μεγάλα.

Θα καταλάβεις ότι το βήμα είναι πολύ μεγάλο για σένα.

Θα είσαι μόνος, πολύ μόνος εκεί.

Οι εφημερίδες θα αρχίσουν να γράφουν διάφορα για σένα.

Ότι ξενυχτάς, ότι πίνεις, ότι είσαι τεμπέλης στις προπονήσεις, ότι έχεις άσχημο χαρακτήρα.

Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, αλλά έχεις ξαναδεί το έργο.

Είναι μέρος της αποδόμησης.

Θα μείνεις τέσσερα χρόνια εκεί, σταδιακά θα αρχίσεις να νιώθεις αιχμάλωτος.

Θα σταματήσεις να ευχαριστιέσαι το ποδόσφαιρο, θα αναρωτιέσαι τι πήγε στραβά στην καριέρα σου.

Θα πάρεις δύο πρωταθλήματα, αλλά δεν θα τα χαρείς.

Δεν έχεις συμμετοχή σε αυτά, δεν είσαι πρωταγωνιστής, έχεις παίξει μόλις 88 παιχνίδια σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, τα γκολ σου μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Θέλεις να φύγεις. Θέλεις να παίξεις. Θέλεις να αποδείξεις.

Αλλά δεν θα τους χαρίσεις τίποτα.

Για να λύσεις το συμβόλαιο σου, τους βγάζεις το λάδι στα παζάρια.

Παίρνεις στο χέρι 1,5 εκατομμύριο ευρώ και με 500 χιλιάρικα το χρόνο βρίσκεις μία ομάδα που σου θυμίζει τα νιάτα σου.

Φοράει κι αυτή ασπρόμαυρα. Δεν το ξέρεις, αλλά οι οπαδοί της έχουν αδερφική σχέση με τον πρώτο σου έρωτα.

Στο επίσημο βίντεο παρουσίασης θα βρίσκεσαι συμβολικά με ένα σπρέι στο χέρι, λες και θέλεις να ξαναγράψεις την ιστορία από την αρχή σε έναν λευκό καμβά.

Μία εβδομάδα μετά την υπογραφή σου, σχεδόν ειρωνικά αντιμετωπίζεις την παλιά σου ομάδα.

Μπαίνεις ως αλλαγή και την αποτελειώνεις από τα προκριματικά του Champions League.

Της κάνεις οικονομική ζημιά 60 εκατομμυρίων ευρώ, όμως παρότι θέλεις να εκραγείς, να ξεσπάσεις, να τα σπάσεις όλα, κρατιέσαι.

Δεν το πανηγυρίζεις, σηκώνεις απλώς τα χέρια ψηλά εις ένδειξη σεβασμού.

Κάποιοι στην νέα σου ομάδα, δεν θα το δουν με καλό μάτι.

Επιλέγεις το 14, δεν το ξέρεις, αλλά το νούμερο έχει ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο για τους οπαδούς της νέας σου ομάδας.

Για κάποιους είναι ένα ακατονόμαστο νούμερο.

Πολύ σύντομα, θα το... καθαγιάσεις, θα το κάνεις σχεδόν ιερό.

Από μία δική σου no look ασίστ με τακουνάκι στο 90ό λεπτό, η νέα σου ομάδα θα κατακτήσει ένα κύπελλο σε έναν τελικό που όλοι την θεωρούν χαμένη.

Σύντομα, θα πάρεις νέο συμβόλαιο. Θα πάρεις αυτά που αξίζεις.

Και θα κάνεις αυτή τη θέση που παίζεις, να πάρει το όνομα σου: Είναι η θέση Ζίβκοβιτς και κανείς δεν την παίζει όπως εσύ.

Θα γίνεις το φόβητρο του Ολυμπιακού. Κανείς άλλος στην ιστορία δεν θα έχει τόσες άμεσες συνεισφορές σε γκολ / ασίστ, όσο εσύ.

Θα γίνεις ο άνθρωπος των ντέρμπι. Όσο πιο μεγάλο το ματς, τόσο πιο καθοριστικός θα είσαι.

Από ένα δικό σου κλέψιμο και μία ασίστ, θα ανοίξει ο δρόμος για το πιο μάγκικο πρωτάθλημα όλων των εποχών.

Θα παίξεις σε δύο Μουντιάλ.

Θα γίνεις αρχηγός. Σύμβολο. Σημαία.

Στην Θεσσαλονίκη θα βρεις την γυναίκα της ζωής σου. Θα κάνεις οικογένεια. Θα αποκτήσεις δύο παιδιά.

Θα μάθεις ελληνικά. Θα γίνεις ένας από εμάς.

Στα 30 σου θα έχεις ήδη έξι γεμάτες σεζόν στην ίδια ομάδα.

Θα απειλείς όλα τα ρεκόρ για ξένο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου, σε συμμετοχές, σε γκολ, σε ασίστ, σε προσφορά.

Θα υπογράψεις ένα νέο πενταετές συμβόλαιο, που αν το εξαντλήσεις θα έχεις κλείσει 11 συνεχόμενα χρόνια στον ίδιο σύλλογο -κανείς άλλος ξένος δεν το έχει κάνει αυτό.

Στις φλέβες σου θα κυλάει ασπρόμαυρο αίμα.

Δεν θα είσαι μπράτε, αλλά αδερφός.

Μικρέ Αντρίγια, τελικά σου έχω καλά νέα.

Το μονοπάτι σου θα είναι γεμάτο περιπέτειες, αλλά στο τέλος θα είσαι ευτυχισμένος.

Θα είσαι εκεί που σε αγαπάνε.

Στο σπίτι σου!

Στον ΠΑΟΚ!