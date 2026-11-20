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Όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Κάλιαρι για την Serie A, ο Μόιζε Κεν θα παραμείνει εκτός και για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ (24/11, 21:45), εν όψει της 5ης αγωνιστικής του Champions League.