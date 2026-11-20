Ο Ιταλός φορ αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πρόβλημα τραυματισμού στην κνήμη και τη φετινή χρονιά έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Κόμο σε μόλις έξι ματς έχοντας σημειώσει ένα τέρμα, με τον Τάσο Δουβίκα όμως να έχει... καλύψει επάξια του ένα κενό που φάνταζε δυσαναπλήρωτο, με τα αλλεπάλληλα τέρματά του σε ιταλικό πρωτάθλημα και Champions League.
.@Como_1907, Fabregas: “Kean starà fuori qualche mese: è un problema osseo. Domani torna Chalobah. Speriamo di recuperare Diao e Addai per la Juventus” https://t.co/Lz4Fgu5tiW— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 20, 2026