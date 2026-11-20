Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει κανονικά στην διαθεσή του τον Ταϊρίκ Τζόουνς για την αναμέτρηση με την Ρεάλ (21:15).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague και έχει ως στόχο να κάνει το 2/2 στη διπλή εβδομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει κανονικά στην διάθεση τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο μετά το ματς με την Μακάμπι. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» θα πορευτούν με την ίδια δωδεκάδα όπως και με την ισραηλινή ομάδα.

Θυμίζουμε ότι εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο δάκτυλο.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Ουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.