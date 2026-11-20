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Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Χρήστο Τζόλη και το Fantasy Premier League, αποκαλύπτοντας πως συζήτησε με τον Έλληνα διεθνή και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογες διαρροές.

Μια φαινομενικά αθώα κίνηση του Χρήστου Τζόλη στο Fantasy Premier League ήταν αρκετή για να προκαλέσει αλλαγές στους εσωτερικούς κανόνες της Άρσεναλ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος επέστρεφε από τραυματισμό, είχε επιλέξει τον εαυτό του ως αρχηγό στη διαδικτυακή ομάδα του πριν από την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ την 1η Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε αντιληπτή από χρήστες του παιχνιδιού και ουσιαστικά προανήγγειλε την παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα, πριν από την επίσημη ανακοίνωσή της.

Στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (20/11), ενόψει της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ, ο Μικέλ Αρτέτα επιβεβαίωσε ότι συζήτησε το περιστατικό με τον ποδοσφαιριστή του.

«Μίλησα με τον Χρήστο, με την ομάδα, αλλά και με τα παιδιά μου, που με ρωτούν συνεχώς για τις ενδεκάδες επειδή θέλουν να γνωρίζουν», ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια νέα κατάσταση που απαιτεί προσαρμογή, τονίζοντας πως η εμπιστευτικότητα είναι καθοριστική για την εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα.

Ο προπονητής της Άρσεναλ επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, με τους ποδοσφαιριστές να μην επιτρέπεται πλέον να επιλέγουν τον εαυτό τους ή συμπαίκτες τους στο Fantasy Premier League.