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Ο Άρης είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης, έδωσε έμφαση στην πνευματική ετοιμότητα.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Ο ΑΡΗΣ αντιμετωπίζει αύριο (21/11, 17:30, ζωντανή μετάδοση από τον ΣΚΑΪ και το Sport FM TV 1) εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-1 και τίθεται αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ ο οποίος είναι στην κορυφή με 8-0, σε ένα ντέρμπι κορυφής.

Ο ΑΡΗΣ ολοκλήρωσε σήμερα (20/11) τη μίνι προετοιμασία του με μία μεσημεριανή προπόνηση στο «Nick Galis Hall. Εκτός προγράμματος έμειναν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Stefan Jovic, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Χαραλαμπίδης: «Πνευματική ετοιμότητα, ένταση και συνεργασίες»

Ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Η υπάρχουσα αγωνιστική συγκυρία και η δυναμική των δύο ομάδων, καθιστά τον αυριανό αγώνα ένα πολύ ιδιαίτερο ντέρμπι κορυφής.

Θεωρώ ότι δύο ομάδες δεν έχουν πολλά κρυφά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έκπληξη στη ροή του αγώνα. Τα δικά μας χαρακτηριστικά, που συνήθως αποτυπώνονται και στον τρόπο με τον οποίον αμυνόμαστε και εκτελούμε, είναι αυτά που μας έχουν δώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα.

Για μας είναι αδιαπραγμάτευτη η πνευματική ετοιμότητα και η ένταση που θα βγάλουμε μέσα στο παρκέ. Επιθετικά είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος που θα αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που θα βγάλουμε από τις συνεργασίες.

Η ομάδα έχει δείξει μέχρι τώρα πως το επίπεδο συγκέντρωσης και εγρήγορσης είναι πάντα υψηλό, ανεξαρτήτως αντιπάλου, και είμαι βεβαίως πως έτσι θα παρουσιαστούμε και αύριο».