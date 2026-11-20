Η Stoiximan GBL συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική πριν οδηγηθεί στην πρώτη διακοπή της στη φετινή περίοδο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει για ένα ακόμη διήμερο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις από τις οποίες ξεχωρίζει εκείνη που θα γίνει στο PAOK Sports Arena.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Άρη με τις δύο ομάδες να φέρνουν αναμνήσεις από το παρελθόν αφού βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και έχουν υψηλές βλέψεις στο φετινό Πρωτάθλημα

Ηρακλής - ΑΕΚ

(21/11, 15:00, Sport FM TV 3)

Μετά την εντός έδρας νίκη του επί της Μυκόνου Betsson, ο Ηρακλής πέρασε από την Πάτρα σημειώνοντας το πρώτο, φετινό διπλό του και ανεβαίνοντας στο 3-4. Μέσα από αυτό το παιχνίδι ο Ζόραν Λούκιτς έγινε μόλις ο 7ος προπονητής στην ιστορία του στη Stoiximan GBL που έφτασε σε διψήφιο αριθμό νικών. Ο Σέρβος κόουτς που «έπιασε» τον Βαγγέλη Αλεξανδρή στις 10 νίκες, έχει πια ρεκόρ 10-16 όπως και ο «τίγρης».

Η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει ένα μήνα χωρίς νίκη στο Πρωτάθλημα καθώς η τελευταία από τις δύο που έκανε ήταν εκείνη της 17ης Οκτωβρίου επί της Μυκόνου Betsson. Η «Ένωση» ηττήθηκε το περασμένο Σάββατο εντός έδρας από τη Δόξα Λευκάδας Elabet, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Στο παιχνίδι αυτό πάντως, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μπήκε στη 15άδα των ξένων σκόρερ της ΑΕΚ, φτάνοντας τους 524 πόντους και ξεπερνώντας τον Τζέι Αρ Χόλντεν που είχε 506 στη σεζόν 2001-02 ενώ «έπιασε» τον Πρέντις Χαμπ (2024-25) στην 3η θέση των ξένων πασέρ της με 135 ασίστ.

Stats info: Στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στην Πάτρα, ο Κόουλ Σίλας έφτασε σε ρεκόρ καριέρας τόσο στους πόντους με 22, όσο και στα ριμπάουντ με 10 καθώς οι προηγούμενες, καλύτερες επιδόσεις του ήταν οι 16 πόντοι και τα επτά ριμπάουντ. Ο γκαρντ του Ηρακλή χρειάζεται τέσσερα ριμπάουντ για να γίνει ο 42ος παίκτης στην ιστορία της ομάδας στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα που θα φτάσει τα 100.

Δύο εύστοχα τρίποντα χωρίζουν τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη από τα 400 στη Stoiximan GBL. Ο διεθνής γκαρντ θα γίνει ο 16ος στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που θα φτάσει σε αυτό το milestone.

Η ιστορία: Ξεχωριστό θα είναι το αυριανό παιχνίδι αφού θα είναι το 100ό μεταξύ των δύο ομάδων από καταβολής Α’ Εθνικής και από την περίοδο 1963-64. Η ΑΕΚ έχει σημαντικό προβάδισμα μετρώντας 65 νίκες έναντι 34 του Ηρακλή που έχει τον πρώτο λόγο στους αγώνες της Θεσσαλονίκης με ρεκόρ 28-21.

Στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) η κατάσταση δεν είναι διαφορετική. Το συνολικό σκορ είναι 29-16 για την ΑΕΚ αλλά ο Ηρακλής έχει το προβάδισμα ως γηπεδούχος με ρεκόρ 13-10. Η «Ένωση» επικράτησε στο αντίστοιχο περσινό παιχνίδι με 82-61 και μετράει τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια στην έδρα του Ηρακλή που επικράτησε στο παιχνίδι της σεζόν 2021-22 με 86-74, έχοντας κορυφαίο έναν νυν παίκτη της ΑΕΚ, τον Γάιο Σκορδίλη (21π, 10/13δ, 5ρ, 3ασ, 3κλ, 3κοψ, 30rank).

Κολοσσός H Hotels Collection – Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola

(21/11, 16:00, Sport FM TV 4)

Ο Κολοσσός H Hotels Collection προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR, που ήταν η τέταρτη του στις επτά αγωνιστικές. Κατάφερε ωστόσο να κάνει το 3/4 ως γηπεδούχος γνωρίζοντας την ήττα μόνο από τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Ρόδου άρχισε το Πρωτάθλημα σουτάροντας με 52/116 τρίποντα (44,82%) στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της, όμως είχε 24/88 (27,27%) στα τρία που ακολούθησαν.

Ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι υπό το βάρος των τεσσάρων διαδοχικών ηττών με τις δύο τελευταίες μάλιστα, να σημειώνονται εντός έδρας στα παιχνίδια με την Καρδίτσα Ιαπωνική (73-90) και τον Ηρακλή (92-99). Η αχαϊκή ομάδα είχε το ίδιο σερί ηττών προς το τέλος της περσινής σεζόν (22η-25η αγωνιστική) ενώ πιο πριν έκανε και ένα σερί επτά ηττών (13η-20ή αγωνιστική).

Stats info: Ο Νίκος Τσιακμάς έφτασε και ξεπέρασε την περασμένη Κυριακή τους 400 πόντους και τα 100 ριμπάουντ στο 106ο παιχνίδι του στη Stoiximan GBL.

Ο Νίκος Δίπλαρος έκανε τη μοναδική τάπα του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola στο ματς του περασμένου Σάββατου με τον Ηρακλή και ήταν η πρώτη του από τις 19 Ιανουαρίου 2025. Συνολικά ο διεθνής γκαρντ μετράει πλέον επτά κοψίματα σε 173 αγώνες στη Stoiximan GBL.

Η ιστορία: Ροδίτες και Αχαιοί αναμετρήθηκαν συνολικά 21 φορές ως τώρα στη Stoiximan GBL με τους δεύτερους να έχουν το προβάδισμα με 13 νίκες έναντι οχτώ των αντιπάλων τους. Ο Κολοσσός H Hotels Collection ωστόσο έχει τον πρώτο λόγο στα παιχνίδια του «σμαραγδένιου» νησιού αφού έχει έξι νίκες έναντι τεσσάρων του Προμηθέα Βίκος Cola. Η ομάδα της Πάτρας ήταν πάντως η νικήτρια του αντίστοιχου περσινού αγώνα, αφού επικράτησε με 89-81 για την 6η αγωνιστική (Τσέβεζ Γκούντγουϊν 17π, 7/10δ, 11ρ, Ζώης Καράμπελας 12π, 4ρ, 4ασ, Γκάμπριελ Γκαλβανίνι 11π, 10ρ, 4ασ. – Ρομπ Γκρέι 24π, 11/12β, 5/10δ, 11κφ, Λέιτον Χάμοντς 18π, Κένταλ ΜακΚάλουμ 16π, 7ρ, 7ασ, 4κλ).

Δόξα Λευκάδας Elabet – Περιστέρι Betsson

(21/11, 17:00, Sport FM TV 5)

Η Δόξα Λευκάδας Elabet προέρχεται από τη μεγάλη, εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με την οποία ανέβηκε στο 3-4. Ήταν το δεύτερο διπλό της μετά από εκείνο στη Μύκονο και έτσι έχει ήδη καταφέρει να ξεπεράσει τον αριθμό των εκτός έδρας νικών που είχε στην πρώτη σεζόν της στην κατηγορία. Στην περίοδο 2016-17 η ομάδα της Λευκάδας είχε κάνει μόνο μία νίκη σε 13 εκτός έδρας ματς, εκείνη επί του Ρεθύμνου.

Το Περιστέρι Betsson βρήκε τον δρόμο προς τις νίκες μετά από δύο διαδοχικές ήττες καθώς επικράτησε της Μυκόνου Betsson για να ανέβει στο 4-3. Οι «κυανοκίτρινοι» σημείωσαν σε αυτό το παιχνίδι 28 πόντους από αιφνιδιασμούς που είναι η κορυφαία επίδοση των τελευταίων 116 αγώνων του στο Πρωτάθλημα. Για να βρούμε την προηγούμενη μεγαλύτερη θα πρέπει να γυρίσουμε στις 3 Δεκεμβρίου 2022 όταν σημείωσαν 31 πόντους στο transition στο παιχνίδι με τον Ιωνικό Νίκαιας (96-67).

Stats info: Ο Ντέβιον Χάρμον έκανε πέντε κλεψίματα στο ματς με την ΑΕΚ σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση παίκτη της Δόξας Λευκάδας Elabet αφού στη σεζόν 2016-17 ο Σάνον Σκοτ είχε τρεις φορές από τέσσερα κλεψίματα.

Τέσσερις πόντοι θα είναι αρκετοί για τον Τάι Νίκολς προκειμένου να γίνει ο 25ος στην ιστορία του Περιστερίου Betsson που θα φτάσει τους 500 πόντους στη Stoiximan GBL. Ο Αμερικανός γκαρντ μπήκε την περασμένη Κυριακή στην 20άδα των παικτών των «κυανοκίτρινων» με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην κατηγορία. Έφτασε τα 59 και ξεπέρασε κατά ένα τον Γιάννη Κρητικό που έπαιξε στο Περιστέρι από το 1995 ως το 2001.

Η ιστορία: Με αυτό το παιχνίδι θα αρχίσει να γράφεται η μεταξύ των δύο ομάδων, ιστορία στην κατηγορία. Αυτό γιατί στη σεζόν 2016-17 όταν η Δόξα Elabet αγωνίστηκε σε αυτήν, το Περιστέρι Betsson δεν ήταν σε αυτήν.

ΠΑΟΚ - Άρης

(21/11, 17:30, ΣΚΑΪ / Sport FM TV 1)

Το δεύτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μετά από εκείνο που έγινε μεταξύ του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί αύριο στο PAOK Sports Arena. Ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος αφού με τη νίκη του στην Καρδίτσα έφτασε στο 7-0 κάτι που έγινε μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Η πρώτη ήταν στην περίοδο 1983-84 όταν εκκίνησε με ρεκόρ 8-0, το οποίο θα πιάσει αν τα καταφέρει και αύριο. Στην Καρδίτσα το περασμένο Σάββατο, ο Δικέφαλος έφτασε σε 20+ πόντους από αιφνιδιασμούς (23) για πρώτη φορά σε ματς κανονικής περιόδου από τις 25 Ιανουαρίου 2025 όταν είχε 28 στο εντός έδρας ματς με το Μαρούσι. Τέτοια επίδοση σημείωσε ενδιάμεσα εις διπλούν στους περσινούς ημιτελικούς με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Άρης πάει στο ντέρμπι με ένα σερί έξι νικών Πρωταθλήματος μέσα στο οποίο ήταν εκείνες επί του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού κάτι που έγινε για πρώτη φορά από την περίοδο 1999-2000. Είναι αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι σε αυτά τα έξι παιχνίδια μετά την πρεμιέρα στην Καρδίτσα, οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν με διαφορές 12-33 πόντων και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να πάρουν προβάδισμα μεγαλύτερων των τριών.

Stats info: Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης που διανύει την τρίτη θητεία του στον ΠΑΟΚ (2020-21, 2022-23, 2026-27), εφόσον αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι, θα γίνει ο 54ος στην ιστορία του Δικεφάλου στη Stoiximan GBL που θα φτάσει τα 50 με τη φανέλα του στην κατηγορία.

Μέσα από την 100ή εμφάνιση του στο Πρωτάθλημα με τη φανέλα του Άρη, ο Βασίλης Τολιόπουλος έγινε ο 9ος παίκτης των «κίτρινων» στη Stoiximan GBL που έφτασε τα 100+ κλεψίματα, κάνοντας δύο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ιστορία: Το αυριανό ντέρμπι θα είναι το 159ο μεταξύ των δύο «αιώνιων» αντιπάλων της Θεσσαλονίκης, από καταβολής Α’ Εθνικής. Η απόσταση μεταξύ τους έχει περιοριστεί στις δύο νίκες με τον Άρη να μετράει 80 και τον ΠΑΟΚ 78. Με τον Δικέφαλο, τυπικά ή ουσιαστικά, γηπεδούχο το επιμέρους σκορ είναι 51-27.

Το αυριανό θα είναι το 90ό ντέρμπι στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ να έχει σημαντικό προβάδισμα αφού έχει 54 νίκες έναντι των 35 του Άρη. Ως γηπεδούχος μετράει πια 35 νίκες και ο αντίπαλος του 11, ένα ρεκόρ που ενισχύθηκε από τις εννιά διαδοχικές, εντός έδρας νίκες του Δικεφάλου. Η τελευταία φορά που οι «κίτρινοι» έφυγαν από το «παλατάκι» με τη νίκη, ήταν για τα προημιτελικά των playoffs του 2017, όταν επικράτησαν με 84-75. Οι επτά από τις εννιά νίκες που ακολούθησαν για τον ΠΑΟΚ, σημειώθηκαν με διψήφιες διαφορές.

Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι

(21/11, 17:30, Sport FM TV 2)

Ταυτόχρονα με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, θα διεξαχθεί το παιχνίδι του T-Center. Ο Παναθηναϊκός AKTOR προέρχεται από δύο νίκες επί της ΑΕΚ εκτός και του Κολοσσού H Hotels Collection μετά τη μοναδική ήττα του από τον Άρη και έτσι βρίσκεται στο 6-1. Με εξαίρεση το παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο στο οποίο δέχτηκαν 101 πόντους, οι «πράσινοι» δεν επέτρεψαν σε κάποιον από τους υπόλοιπους έξι αντιπάλους τους να ξεπεράσουν τους 75 πόντους, έχοντας σε αυτά τα παιχνίδια παθητικό 69,83.

Το Μαρούσι είναι σε καλό μομέντουμ αφού νίκησε την περασμένη εβδομάδα στα Γιάννενα, δύο εβδομάδες νωρίτερα τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola εντός ενώ ενδιάμεσα ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό. Την περασμένη Κυριακή, στο διπλό επί των Vikos Falcons, ένας από αυτούς που ξεχώρισαν, στη σκιά της μεγάλης εμφάνισης του Τζόρνταν Ουόκερ, ήταν ο Μιχάλης Λούντζης που έφτασε τους 1.500+ πόντους, τα 500+ αμυντικά ριμπάουντ και τα 600+ συνολικά ριμπάουντ σε 221 ματς στην κατηγορία.

Stats info: Ο Ντίνος Μήτογλου ανέβηκε μία θέση στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR στη Stoiximan GBL. Ο διεθνής φόργουορντ-σέντερ έκανε την περασμένη Κυριακή τη 205η εμφάνιση του με τα πράσινα, ξεπερνώντας τον Νίκο Χατζηβρέττα που είχε 204 στην εξαετία 2003-09.

Μπροστά σε ένα πολύ ξεχωριστό επίτευγμα είναι ο Λεωνίδας Κασελάκης. Ο πολύπειρος φόργουορντ χρειάζεται δύο αμυντικά ριμπάουντ για να γίνει ο 20ός στην ιστορία της Stoiximan GBL που θα φτάσει τα 1.000.

Η ιστορία: Οι δύο ομάδες θα συμπληρώσουν 60 αγώνες στη μεταξύ τους ιστορία με τον Παναθηναϊκό AKTOR να μετρά 51 νίκες έναντι οχτώ του Αμαρουσίου. Το επιμέρους σκορ στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος είναι 31-8, με τους «πράσινους» να έχουν κερδίσει τα 18 από τα 20 παιχνίδια που έδωσαν ως γηπεδούχοι. Η τελευταία από τις δύο εκτός έδρας νίκες των «κίτρινων» ήταν εκείνη της σεζόν 2007-08 όταν επικράτησαν με 93-89. Από τότε οι «πράσινοι» μετρούν επτά διαδοχικές νίκες ως γηπεδούχοι.

Μύκονος Betsson – Vikos Φάlcons

(22/11, 13:00, Sport FM TV 1)

Η Μύκονος Betsson έχει μείνει χωρίς νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της στη Stoiximan GBL και έτσι παραμένει στην τελευταία θέση με ρεκόρ 1-6. Το σερί των πέντε ηττών είναι το μεγαλύτερο της κυκλαδίτικης ομάδας στην κατηγορία αφού στην περσινή σεζόν μέτρησε μέχρι τέσσερις διαδοχικές ήττες (18η-21η αγωνιστική). Είναι χαρακτηριστικό επίσης, ότι η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου σε αυτό το σερί δεν έφτασε τους 80 πόντους ενώ στους τρεις από αυτούς τους αγώνες δεν έφτασε τους 70.

Οι Vikos Falcons προέρχονται από τις ήττες στα ματς με τον ΠΑΟΚ εκτός και το Μαρούσι εντός έδρας και έτσι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola και τη Μύκονο Betsson. Σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια της, η νεοφώτιστη ομάδα μέτρησε 14/52 τρίποντα ενώ σε εκείνο που προηγήθηκε και το κέρδισε κόντρα στην ΑΕΚ, είχε 13/27.

Stats info: Ο Ταϊρί Άπλμπι έγινε την περασμένη Κυριακή ο πρώτος παίκτης που έφτασε τις 100 εύστοχες βολές με τη Μύκονο Betsson έχοντας 101/135. Παράλληλα ο Αμερικανός έγινε ο 2ος ριμπάουντερ της κυκλαδίτικης ομάδας αφού έφτασε τα 106 και ξεπέρασε τον Μάιλς Χέσον που είχε 104 στην περασμένη σεζόν.

Ο Γιάννης Αγραβάνης θα φτάσει τα 150 παιχνίδια στη Stoiximan GBL. Η διαδρομή προς αυτόν τον αριθμό άρχισε για τον διεθνή φόργουορντ στις 11 Νοεμβρίου 2017, με τη φανέλα της ΑΕΚ σε εντός έδρας παιχνίδι με τον Κόροιβο (86-60).

Η ιστορία: Σε αυτό το παιχνίδι θα αρχίσει να γράφεται η ιστορία μεταξύ των δύο ομάδων στη Stoiximan GBL. Όχι όμως και συνολικά αφού συνυπήρξαν στην Elite League και στην περίοδο 2024-25 η Μύκονος έκανε το 2/2. Νίκησε εκτός έδρας για την 5η αγωνιστική με 90-81 (Γράβας 28 – Μπλάκμον 32) και εντός έδρας για την 20ή αγωνιστική με 98-82 (Μπλάκμον 19 – Ερμείδης 22).

Καρδίτσα Ιαπωνική - Ολυμπιακός

(22/11, 15:00, Sport FM TV 2)

Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής θα πέσει στην Καρδίτσα. Η θεσσαλική ομάδα προέρχεται από την πρώτη εντός έδρας ήττα της στη σεζόν, αυτή στην οποία την υποχρέωσε ο ΠΑΟΚ και ενώ είχαν προηγηθεί δύο νίκες επί του Κολοσσού H Hotels Collection εντός και του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola εκτός έδρας. Η Καρδίτσα Ιαπωνική σημείωσε 82,5 πόντους κατά μέσο όρο στα τέσσερα κερδισμένα παιχνίδια της, αλλά έμεινε στους 62 στα τρία στα οποία ηττήθηκε.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την ήττα του από τον Άρη, που ήταν η πρώτη έπειτα από 37 διαδοχικές νίκες κανονικής περιόδου και από εκείνη της 20ής Ιανουαρίου 2025 από τον Παναθηναϊκό AKTOR εκτός έδρας με 78-72. Στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής ο Ολυμπιακός είχε 13 ασίστ και 19 λάθη. Ήταν το πρώτο στα τελευταία 102 παιχνίδια του στο Πρωτάθλημα στο οποίο δεν είχε θετικό συντελεστή, αφού το τελευταίο ήταν εκείνο της 30ής Οκτωβρίου 2023 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (54-66) στο οποίο είχε 12 ασίστ και ισάριθμα λάθη.

Stats info: Ο Φράνσις Οκόρο είναι πλέον ο 3ος ριμπάουντερ στην ιστορία της Καρδίτσας Ιαπωνική καθώς έφτασε τα 164 και ξεπέρασε τον Ρομέλο Ουάιτ που είχε 161 στη σεζόν 2023-24. Παράλληλα μπήκε στη 10άδα των εύστοχων σουτ δύο πόντων αφού έφτασε τα 59 και προσπέρασε τον Νίκο Δίπλαρο που είχε 58 στην προηγούμενη τριετία.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ανέβηκε μία θέση στη λίστα των σκόρερ της Stoiximan GBL και είναι πλέον στην 22η. Είχε 19 πόντους στο παιχνίδι με τον Άρη, έφτασε τους 3.184 και ξεπέρασε τον αείμνηστο Μίτσελ Ουΐγκινς που είχε 3.172.

Η ιστορία: Ο Ολυμπιακός μετράει μόνο νίκες απέναντι στην Καρδίτσα Ιαπωνική έχοντας κάνει το 8/8. Στο παιχνίδι της περασμένης σεζόν έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL που σημείωσε 120 πόντους εκτός έδρας (80-120).