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Η Μίλαν θυμήθηκε τον Λούκα Γιόβιτς και τη σημαντική συμβολή του στη νίκη με 3-1 επί της Φροζινόνε, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την αναμέτρηση του Δεκεμβρίου του 2023.

Μέσα από τη σειρά αναρτήσεων «Time Machine», η Μίλαν γύρισε τον χρόνο πίσω στις 2 Δεκεμβρίου 2023, όταν είχε επικρατήσει της Φροζινόνε με 3-1 στο «Σαν Σίρο», για τη Serie A.

💥 Time Machine 💥 Jović riaccende un Milan in emergenza: rivivi il 3-1 sul Frosinone del dicembre 2023 https://t.co/7KhIWCTQ2S https://t.co/2XvLgmaon5 — AC Milan (@acmilan) November 20, 2026

Πρωταγωνιστής εκείνης της βραδιάς ήταν ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 43ο λεπτό, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «ροσονέρι».

Στη συνέχεια, ο Κρίστιαν Πούλισικ διπλασίασε τα τέρματα της Μίλαν, ενώ ο Σέρβος επιθετικός είχε συμμετοχή και στο τρίτο γκολ, δίνοντας την ασίστ στον Φικάγιο Τομόρι.

Η συγκεκριμένη νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Μιλανέζους, καθώς είχαν παραταχθεί με αρκετές απουσίες.

Δείτε το βίντεο: