Μέσα από τη σειρά αναρτήσεων «Time Machine», η Μίλαν γύρισε τον χρόνο πίσω στις 2 Δεκεμβρίου 2023, όταν είχε επικρατήσει της Φροζινόνε με 3-1 στο «Σαν Σίρο», για τη Serie A.
Πρωταγωνιστής εκείνης της βραδιάς ήταν ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 43ο λεπτό, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «ροσονέρι».
Στη συνέχεια, ο Κρίστιαν Πούλισικ διπλασίασε τα τέρματα της Μίλαν, ενώ ο Σέρβος επιθετικός είχε συμμετοχή και στο τρίτο γκολ, δίνοντας την ασίστ στον Φικάγιο Τομόρι.
Η συγκεκριμένη νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Μιλανέζους, καθώς είχαν παραταχθεί με αρκετές απουσίες.
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