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Ο Αθηναϊκός με ανακοίνωση του γνωστοποίησε πως η είσοδος στο κλειστό του Βύρωνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό θα γίνει μόνο με ονονομαστικές προσκλήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατόπιν της κοινοποίησης των αστυνομικών μέτρων ασφαλείας για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (5 μ.μ.), ο Αθηναϊκός Qualco γνωστοποιεί τα εξής:

Α) Εισιτήρια

Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ΔΕΝ θα εκδοθούν εισιτήρια. Θα υπάρχουν μόνο αριθμημένες και ονομαστικές προσκλήσεις.

Β) Είσοδος στο γήπεδο

Η είσοδος των ατόμων που διαθέτουν πρόσκληση θα γίνεται αυστηρά και ΜΟΝΟ με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Γ) Ώρα ανοίγματος θυρών

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 3 μ.μ.

Δ) Πρόσβαση περιμετρικά του γηπέδου

Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο να πλησιάσει περιμετρικά την εγκατάσταση χωρίς να επιδείξει την πρόσκληση του αγώνα».