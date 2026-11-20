Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Κατόπιν της κοινοποίησης των αστυνομικών μέτρων ασφαλείας για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (5 μ.μ.), ο Αθηναϊκός Qualco γνωστοποιεί τα εξής:
Α) Εισιτήρια
Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ΔΕΝ θα εκδοθούν εισιτήρια. Θα υπάρχουν μόνο αριθμημένες και ονομαστικές προσκλήσεις.
Β) Είσοδος στο γήπεδο
Η είσοδος των ατόμων που διαθέτουν πρόσκληση θα γίνεται αυστηρά και ΜΟΝΟ με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Γ) Ώρα ανοίγματος θυρών
Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 3 μ.μ.
Δ) Πρόσβαση περιμετρικά του γηπέδου
Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο να πλησιάσει περιμετρικά την εγκατάσταση χωρίς να επιδείξει την πρόσκληση του αγώνα».