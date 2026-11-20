Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ συνεχίζεται κανονικά, με την εισαγγελία να ζητά τα πλήρη στοιχεία των διαιτητών που είχαν οριστεί στις αναμετρήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η έρευνα για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό «BasketGate» συνεχίζεται κανονικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA η εισαγγελία ζήτησε τα πλήρη στοιχεία των διαιτητών που είχαν οριστεί στις αναμετρήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά συνολικά 49 ύποπτους αγώνες, με τις αρμόδιες Αρχές να αναζητούν αναλυτικά τα στοιχεία για τους διαιτητές που συμμετείχαν σε αυτούς.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η έρευνα προχωρά και παραμένει ανοιχτή, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν και νέες κλήσεις διαιτητών. Το ποιοι θα κληθούν, αλλά και με ποια ακριβώς ιδιότητα θα εμφανιστούν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, παραμένει προς το παρόν ανοιχτό.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση των 49 ύποπτων αναμετρήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις επόμενες κινήσεις των εισαγγελικών Αρχών να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την υπόθεση να παραμένει ανοικτή.