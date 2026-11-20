Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αλλαγή ημέρας της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 8η αγωνιστική της Allwyn Women’s Basketball League 1.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας Α.Ε Πλατανιά– ΑΣ Κώων Ιπποκράτης, για την 6η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Women’s National League (1ος όμιλος) αντί για Κυριακή και ώρα 12.30, θα διεξαχθεί Σάββατο 21/11/2026 και ώρα 19.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Ταυρωνίτη.

* Λόγω συμμετοχής αθλητή του σωματείου Καλαθ. Αγ. Παρασκευής με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας Καλαθ. Αγ. Παρασκευής – ΕΣ Κάδμος, για την 9η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 2 (2ος Όμιλος) αντί για Κυριακή 29/11/2026 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί Σάββατο 28/11/26 και ώρα 18.00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κοντόπευκου.

* Ο αγώνας ΠΑΟΚ ΑΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός, για την 8η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Allwyn Women’s Basketball League 1, αντί για Σάββατο 28/11/2026 που είχε αρχικά οριστεί, θα διεξαχθεί Κυριακή 29/11/2026 και ώρα 13.00 στο Paok Sports Arena.

* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΣ Κώων Ιπποκράτης – Α.Ο. Προφήτη Ηλία, για την 9η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Women’s National League (1ος όμιλος) αντί για ώρα 15.00, θα διεξαχθεί Κυριακή 20/12/2026 και ώρα 16.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Παππούλης».