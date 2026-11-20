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Το Λαύριο χρειάστηκε ένα πολύ καλό διάστημα στη διάρκεια της τελευταίας περιόδου σε ένα κλειστό παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια του και με 73-69 έναντι της ΑΓΕΧ επέστρεψε στις επιτυχίες στην Elite League, συνεχίζοντας μόνο του στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 7-2 σε εννέα αγώνες, αφήνοντας τους Ευβοιώτες στο 4-5.

Με τον Γεώργα να παίρνει τις πρώτες πρωτοβουλίες για την ομάδα του, το Λαύριο – Αφοί Λιοσάτου προηγήθηκε με διαφορά τεσσάρων πόντων στο πρώτο μισό της πρώτης περιόδου (6-10), «χτίζοντας» πάνω σε αυτήν ένα σταθερό προβάδισμα, βρίσκοντας λύσεις και κερδίζοντας τη «μάχη» των ριμπάουντ, για να κλείσει το δεκάλεπτο στο 11-20. Η συνεργασία των Χορν και Ανέι επανέφερε την Kerakoll ΑΓΕΧ, που με επιμέρους 14-4 πήρε κεφάλι στο σκορ (25-24 στο 14′), αλλά ξανά με πλειάδα λύσεων οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν τον έλεγχο και τελείωσαν στο +8 το εικοσάλεπτο (34-42).

Οι Χορν και Χουγκάζ συνέχισαν να κρατούν όρθιο το σύνολο του Αλέξη Καρατζά, βρίσκοντας και βοήθειες από Μπαλόπουλο και Καλιανιώτη, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να μειώσουν και η τελευταία περίοδος να αποκτήσει ενδιαφέρον, καθώς η τρίτη ολοκληρώθηκε σε απόσταση καλαθιού (52-54). Ο Μπαλόπουλος έδωσε και το προβάδισμα στην ομάδα του (56-54 στο 33′), ωστόσο η τριάδα των Στασινού, Χάντερ και Μπόθγουελ στην περιφέρεια οδήγησε επιμέρους 3-16 μέσα σε τρία λεπτά για τους παίκτες του Κώστα Πασχάλη (59-70 στο 37′), που ουσιαστικά έκρινε το ματς, καθώς η Kerakoll ΑΓΕΧ επιχείρησε αντεπίθεση στο τέλος και μείωσε στο τρίποντο, αλλά με 1/2 βολές του Χάντερ διαμορφώθηκε το τελικό 69-73.

Διαιτητές: Τσολάκος-Παπαδόπουλος Χ.-Ρώτας (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 11-20, 34-42, 52-54, 69-73

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης, Χορν 17 (1), Μπαλόπουλος 12 (2), Μολές, Ανέι 18, Νούμερος 4 (1), Καλιανιώτης 15, Καραμαλέγκος 3 (1)

Λαύριο – Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 9 (2), Μπόθγουελ 17 (1), Στασινός 9 (3), Αντωνάκης 3 (1), Χουγκάζ 7 (1), Κακαρούχας, Σύλλας 4, Δεϊμέζης 10, Γεώργας 12 (2), Καλόγηρος 2

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Η 9η αγωνιστική της Elite League (20-23/11):

Παρασκευή 20/11 (17:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 69-73

Σάββατο 21/11 (17:00):

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (16:00) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 23/11 (20:00):

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 27-30/11):

Παρασκευή 27/11:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Kronos BC Plasis (16:00)

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Κόροιβος (17:00)

Σάββατο 28/11 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola

Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Πρωτέας Βούλας – Αμύντας

Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό

Δευτέρα 30/11 (20:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανιώνιος Cosmorama Travel