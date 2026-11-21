Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στο Μαρούσι, ο Δημήτρης Μωραΐτης τόνισε πως οι «πράσινοι» πρέπει να σέβονται όλους τους αντιπάλους τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Sport FM TV:

«Το Μαρούσι είναι πολύ καλή ομάδα. Την σεβαστήκαμε, πρέπει όλες τις ομάδες να τις σεβόμαστε, να δίνουμε το 100%. Είμαστε κουρασμένη μετά την διαβολοβδομάδα αλλά ελέγξαμε τον ρυθμό σε όλο το ματς. Ακολουθήσαμε το πλάνο και πήραμε τη νίκη».

Για το πώς προετοιμάζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα: «Δεν είμαι μόνο εγώ. Όλοι δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι, να κάνουμε ό,τι μας λέει ο κόουτς. Να πηγαίνει καλά η ομάδα και να κερδίζει έχει σημασία, όχι το ατομικό κομμάτι».

Για το δύσκολο πρόγραμμα: «Είναι πολύ δύσκολο, όλοι το ξέρουν. Όσο δύσκολο και αν είναι, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν έχουμε ώρες για προπόνηση και βίντεο. Να είμαστε πνευματικά έτοιμοι, να κρατάμε δυνάμεις και να δίνουμε το 100%».