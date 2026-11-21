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Έντονη ανησυχία στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντεζιρέ Ντουέ, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Νις και αποχώρησε με φορείο. Οι πρώτες εικόνες προκαλούν προβληματισμό, με την ομάδα να περιμένει τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Νις, για τη Ligue 1, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ντεζιρέ Ντουέ, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Ο 21χρονος Γάλλος επιθετικός, που είχε προηγουμένως βρει δίχτυα στο 32ο λεπτό, τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο στην προσπάθειά του να προστατεύσει την μπάλα.

Στο 44ο λεπτό αποχώρησε με φορείο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της Παρί. Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Φεράν Τόρες.

Τα πρώτα δημοσιεύματα εκφράζουν φόβους για σοβαρή ζημιά στους συνδέσμους του γόνατος, ακόμη και για πιθανή ρήξη πρόσθιου χιαστού. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ιατρική επιβεβαίωση, ούτε ασφαλής εκτίμηση για τον χρόνο απουσίας του.