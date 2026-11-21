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Μετά την ήττα του Αμαρουσίου από τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου υπογράμμισε πως ήταν τιμή του που αντιμετώπισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο Sport FM TV:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη και στους παίκτες μας για την προσπάθεια. Κάναμε εξαιρετική προσπάθεια. Στο αμυντικό κομμάτι σπαταλήσαμε πολύ ενέργεια. Είχαμε μικρό ροτέισον, ειδικά στην περιφέρεια. Δεν έχω παράπονα. Ήμασταν ανταγωνιστικοί όσο μπορούσαμε. Μικρές λεπτομέρειες δεν μας άφησαν να είμαστε μέχρι το τέλος.

Είναι τιμή να παίζω πρώτη φορά απέναντι στον κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης όλων των εποχών. Μου ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ήταν σκληρός απέναντί μας και δεν μας άφησε περιθώρια να κερδίσουμε».