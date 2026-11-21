Με εξαιρετική άμυνα, απίστευτη ευστοχία από την περιφέρεια (18/36 τρίποντα) και το Παλατάκι να «φλέγεται», ο ΠΑΟΚ υπέταξε τον Άρη (99-77) στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ξεπέρασε και τη σημαντική απουσία του Τζέντι Όσμαν και συνεχίζει αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας!

Το καλάθι έμοιαζε με... βαρέλι, η άμυνα λειτουργούσε υποδειγματικά και το Παλατάκι θύμιζε καζάνι που έβραζε! Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επιβάλλοντας τον ρυθμό του απέναντι στον Άρη και πανηγυρίζοντας μία νίκη με τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική σημασία.

Παρά τη μεγάλη απουσία του Τζέντι Όσμαν, ο Δικέφαλος έβγαλε ενέργεια, ένταση και αποφασιστικότητα στο παρκέ, έχοντας ως μεγάλα όπλα την εξαιρετική αμυντική του λειτουργία και την εκπληκτική ευστοχία πίσω από τα 6,75 μ., με 18 εύστοχα τρίποντα σε 36 προσπάθειες!

Με τον κόσμο του να δημιουργεί μία απίστευτη ατμόσφαιρα και να δίνει ξεχωριστό παλμό στην αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ακόμη μία μεγάλη νίκη, διατήρησε το αήττητό του και συνεχίζει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από τους νικητές σχεδόν όλοι έκαναν τρομερή προσπάθεια, με τον Νικ Καλάθη να ξεχωρίζει (12 π., 8ριμπ, 8ασ.), τον Ταϊρί να κάνει άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση (19π.), ένα και οι Φόστερ (18π.) και Μήτρου Λονγκ βοήθησαν σε όλα τα επίπεδα. Τρομερή εμφάνιση και από τον Μπεν Μουρ που ήταν παντού, ενώ και ο Ραϊκουάν Γκρέι έβαλε τους 10 πόντους στο κομβικότερο σημείο.

Ο Άρης έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, τόσο επιθετικά που ο Μόργκαν και ο Τολιόπουλος ουσιαστικά ανέλαβαν κατ' αποκλειστικότητα το σκοράρισμα, όσο και αμυντικά καθώς δέχθηκαν 99 πόντους.

Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με μεγάλη ενέργεια και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας στην αναμέτρηση, βρίσκοντας από νωρίς λύσεις από την περιφέρεια. Με ένα τρίποντο του Ταϊρί και δύο του Φόστερ, ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 9-3, βάζοντας από τα πρώτα λεπτά τις βάσεις για να επιβάλει τον ρυθμό του. Οι Μοκόκα και Ντιμιτρίεβιτς έδωσαν απαντήσεις για τον Άρη, μειώνοντας σε 10-8, ωστόσο οι γηπεδούχοι συνέχισαν να παρουσιάζουν καλή αμυντική εικόνα, επιδιώκοντας να περιορίσουν το παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» στο ανοιχτό γήπεδο.

Με όπλο την ευστοχία τους πίσω από τα 6,75 μ., αλλά και τον έλεγχο των ριμπάουντ, οι «ασπρόμαυροι» διατήρησαν το προβάδισμα και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και στο +9 (23-14). Ο Τολιόπουλος, ωστόσο, με δύο εύστοχες βολές μείωσε σε 23-16, που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Με ένα γκολ φάουλ ο Τολιόπουλος μείωσε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (23-19), όμως ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ είχε απάντηση με ένα ακόμα τρίποντο (26-19), τη στιγμή που ο Θανάσης Αντετοκούνμπο συμπλήρωσε 3 φάουλ μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ελέγχει τα ριμπάουντ (17-9) και με δεύτερες επιθέσεις διατηρούσε το προβάδισμα του (28-21). Ο Τολιόπουλος έκανε αυτό που ξέρει... καλύτερα και μείωσε από τα 6.75, ενώ στη συνέχεια οι Μοκόκα και Ρόμπισον Ερλ με ωραίες προσπάθειες μείωσαν στο καλάθι για τους φιλοξενούμενους (30-28). Καλάθης και Ναζ Μήτρου-Λονγκ έδωσαν... ανάσα 8 πόντων στον ΠΑΟΚ (38-30) , με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ωστόσο να μένει πάντα μέσα στο παιχνίδι και να μειώνει λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (40-35).

Καλύτερα μπήκε ο Άρης στο τρίτο δεκάλεπτο και εκμεταλλευόμενος κάποια λάθη του ΠΑΟΚ μείωσε στο καλάθι (42-40) με τους Ελάιζα Μητρου-Λονγκ και Ρόμπισον Ερλ. Ο Γκρέι πέτυχε στους πρώτους του πόντους από τα 6.75, ο Μουρ δεν αστόχησε σε βολές που κέρδισε, ενώ στη συνέχεια ο Γκρέι και πάλι με ένα όμορφο καλάθι έδωσε ανάσα 9 πόντων στον ΠΑΟΚ (49-40). Ο Μουρ μετά από εκπληκτική ασίστ του Ταϊρί ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (51-40). Ο Λιντέλ ευστόχησε μετά από ωραία ασίστ του Ρόμπισον Ερλ και μείωσε, όμως ο Φόστερ που είχε ώρα να φανεί, έκανε το 53-42. Ο Ματ Μόργκαν, τον οποίο γενικότερα η άμυνα του ΠΑΟΚ είχε κλείσει με επιτυχία, κέρδισε και ευστόχησε σε τρείς βολές, όμως Φόστερ και Γκρέι έδωσαν λύσεις επίσης από τη γραμμή των βολών (57-45).Μόργκαν και Ρόμπισον Έρλ που μάζεψε ένα επιθετικό ριμπάουντ μετά από χαμένες βολές του Μοκόκα μείωσαν για τον Άρη (57-50), όμως στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ με Γκρέι και Μουρ βρέθηκε στο +11 (61-50). Ο Μοκόκα έκανε αυτό που δεν μπόρεσε νωρίτερα και με 2/2 βολές μείωσε για τον Άρη, όμως ο Νικ Καλάθης με buzzer beater τρίποντο με ταμπλό έδωσε και πάλι προβάδισμα 12 πόντων στον Δικέφαλο (64-52).

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο +13 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου με ένα τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ, όμως ο Άρης ήταν εξίσου εύστοχος με Τολιόπουλο και Μόργκαν και μείωσε (69-58). Ο τρομερός Φόστερ ευστόχησε για μια ακόμα φορά, ο Μόργκαν απάντησε από τη γραμμή των βολών, όμως ο Χουγκάζ με τρίποντο έκανε το 74-60. Ακολούθησε διαγωνισμός... τριπόντων με τους Μόργκαν και Τολιόπουλο να τα... χώνουν για τον Άρη και τους Καλάθη και Φόστερ να απαντούν για τον ΠΑΟΚ (80-66). Ο Άρης με Ρόμπισον Ερλ και Μόργκαν μείωσε (80-70), ο Χουγκάζ απάντησε για το 82-70, με τον Τολιόπουλο να ευστοχεί στη συνέχεια σε δύο βολές. Ο Ταϊρί από τα 6.75 έκανε το 85-72 και ξεσήκωσε το Παλατάκι, ενώ λίγο αργότερα ένα νέο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Χουγκάζ, ένα καλάθι του Αλεξάντερ και μια βολή του Φόστερ ανέβασαν λίγο ακόμα τη διαφορά (89-75). Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με το πόδι στο γκάζι, με το Παλατάκι να φλέγεται να να του δίνει έξτρα ώθησε και έφτασε στη σπουδαία νίκη με 99-77 διατηρώντας το αήττητο του και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας!

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 40-35, 64-52, 99-77

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ.