Στη μεταγραφική λίστα αρκετών ομάδων βρίσκεται το όνομα του Σαντίνο Αντίνο, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ.

Η φετινή εξαιρετική πορεία του Σαντίνο Αντίνο με τον Παναθηναϊκό έχει προσελκύσει πολλά βλέμματα στον Αργεντινό άσο. Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, η Μπενφίκα συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που εξετάζουν την περίπτωση του 21χρονου μεσοεπιθετικού, παρακολουθώντας την εξέλιξή του στους «πράσινους».

Η ομάδα της Λισαβόνας δεν είναι η μόνη που παρακολουθεί τον Αντίνο, καθώς η Κλαμπ Μπριζ, η Μπολόνια, η Πάρμα και η Αϊντχόφεν φέρονται επίσης να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους πάνω του.

Ο Κονούρ υποστηρίζει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων για τον Αντίνο δεν αποτελεί καινούργια εξέλιξη καθώς αρκετές ομάδες είχαν εντοπίσει τις προοπτικές του ήδη από την περίοδο που αγωνιζόταν στην Αργεντινή με τη φανέλα της Γοδόι Κρους, προτού μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Φέτος ο Αντίνο έχει καταγράψει 21 εμφανίσεις με τα «πράσινα» έχοντας ως απολογισμό δύο γκολ και έξι ασίστ. Με τον Παναθηναϊκό έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030 και συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του «τριφυλλιού».

