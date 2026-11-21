Ο Αθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό του Βύρωνα τον Παναθηναϊκό (17:00) στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθλητικό (14:00)

Με δυο αναμετρήσεις συνεχίζει η δράση στην Α1 Γυναικών για την διεξαγωγή της 7ης στροφής. Στο ματς της αγωνιστικής ο αήττητος Αθηναϊκός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (17:00), με την ομάδα του Ηλία Ζούρου να θέλει να διευρύνει το αήττητο σερί της εντός των συνόρων, την ώρα που οι «πράσινες» της Σελέν Ερντέμ θέλει να πατήσουν ξανά στην κορυφή.

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας ο Ολυμπιακός υποδέχεται στα Καμίνια τον Παναθλητικό (14:00), με τις «ερυθρόλευκες» να μετρούν τρεις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 21.11

14.00 Ολυμπιακός-Παναθλητικός

17.00 Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός

Κυριακή 22.11

12.30 Πάνθηρες Καβάλας-Αμύντας

13.00 Πρωτέας Βούλας-Άρης Κ

17.00 Πανσερραϊκός FIBRAN-Κρόνος BC Plasis

17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ