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Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, οι Ορλάντο Μάτζικ κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς με 113-111.

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκε να παλέψουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να κάμψουν την αντίσταση των Νετς, οι οποίοι παρά το αρνητικό τους ξεκίνημα στη διοργάνωση αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί.

Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη μέχρι το φινάλε και το Ορλάντο να βρίσκει τελικά τον τρόπο να επικρατήσει με διαφορά μόλις δύο πόντων.

Με αυτή την επικράτηση, οι Μάτζικ βελτίωσαν το συνολικό τους ρεκόρ σε 7-8, ενώ οι Νετς υποχώρησαν στο 3-12, παραμένοντας χωρίς νίκη στη φάση των ομίλων του NBA Cup (0-2).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μάτζικ ήταν ο Φραντς Βάγκνερ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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