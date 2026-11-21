Η Εσπανιόλ επιβεβαίωσε πως μακριά από τη Βαρκελώνη βρίσκει τον καλύτερό της εαυτό, καθώς πέρασε νικηφόρα και από το «San Mamés», επικρατώντας με 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι Καταλανοί έφυγαν με ένα πολύτιμο τρίποντο από μία ιδιαίτερα δύσκολη έδρα, συνεχίζοντας να χτίζουν απόσταση από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Το αποτέλεσμα κρίθηκε στο 66ο λεπτό, όταν ο Ντόλαν δημιούργησε και ο Φερνάντες εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και χαρίζοντας στην ομάδα του τη σημαντική νίκη.

Αξιοσημείωτη είναι, μάλιστα, η διαφορά στην αποτελεσματικότητα της Εσπανιόλ εντός και εκτός έδρας. Μετά από το πρώτο ένα τρίτο της σεζόν, έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς μακριά από το γήπεδό της, την ώρα που μπροστά στο κοινό της έχει καταφέρει να πάρει μόλις πέντε.