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Η Μπάγερν Μονάχου έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Κολωνία, στην αναμέτρηση που άνοιξε τη 10η αγωνιστική της Bundesliga, με τους τραυματισμούς των Χάρι Κέιν και Μίκαελ Ολίσε να προκαλούν επιπλέον ανησυχία στους Βαυαρούς.

Η επιστροφή του Βενσάν Κομπανί στον πάγκο της Μπάγερν δεν συνοδεύτηκε από νίκη, καθώς η Κολωνία απέσπασε σημαντικό βαθμό στην Allianz Arena.

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ μόλις στο 5ο λεπτό, όταν η σέντρα/σούτ του Κίμιχ κατέληξε στο δοκάρι. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους πρωταθλητές Γερμανίας στο 12΄. Έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση και συνεργασία με τον Ελ Μαλά, ο Μάικι Μουρ πέρασε τον Ούρμπιγκ και άνοιξε το σκορ.

Στο 20ό λεπτό ο Χάρι Κέιν αποχώρησε τραυματίας, με τον Τομ Μπίσοφ να παίρνει τη θέση του.

Η Μπάγερν βρήκε την απάντηση στο 37΄, όταν ο Ναθάνιελ Μπράουν ισοφάρισε με σουτ έξω από την περιοχή, έπειτα από ασίστ του Μπίσοφ.

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν για τους γηπεδούχους, καθώς ο Μίκαελ Ολίσε τραυματίστηκε στο 41΄ και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα από τον νεαρό Τιμ Μπίντερ, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Bundesliga.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Λέναρτ Καρλ έχασε σημαντική ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην Μπάγερν.

Στο 57΄, ο τερματοφύλακας των Βαυαρών πραγματοποίησε τρομερή διπλή απόκρουση, κρατώντας το 1-1 και αποτρέποντας την Κολωνία από το να πάρει εκ νέου το προβάδισμα.

Στο 76΄ ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς επιχείρησε σουτ που πέρασε λίγο έξω από την εστία.

Παρά την πίεση των Βαυαρών, η Κολωνία άντεξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με το 1-1 να αφήνει την Μπάγερν με απώλεια δύο βαθμών και έντονο προβληματισμό για την κατάσταση των δύο επιθετικών της, ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη Λιλ.