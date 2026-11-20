Λίγο πριν μπει ο Δεκέμβριος, στις 7 ομάδες που παραμένουν αήττητες στα πρωταθλήματά τους, υπάρχει έντονο το ελληνικό χρώμα.

Επιστρέφουμε επιτέλους στο club-football μετά την «καταραμένη» διακοπή για της Εθνικές ομάδες. Μερικές μέρες πριν η μπάλα τσουλήσει ξανά στην Ευρώπη, ρίχνουμε μια ματιά στις ομάδες που έχουν καταφέρει να παραμείνουν αήττητες στα πρωταθλήματά τους και μάλιστα σε αρκετές από αυτές υπάρχουν διεθνείς μας...

ΛΑΤΣΙΟ: Η επιστροφή του Γκατούζο και ο Έλληνας «τείχος»

Μετρημένοι στα δάχτυλα θα το πίστευαν αυτό πριν αρχίσει η χρονιά, όμως η Λάτσιο του Τζενάρο Γκατούζο είναι η απόλυτη έκπληξη της Serie A. Με 9 νίκες και 2 ισοπαλίες οι Laziali έχουν δική τους την κορυφή έπειτα από 11 αγωνιστικές και αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό χάρη στον Έλληνα τερματοφύλακα, Χρήστο Μανδά. Με εκπληκτικά reflex και God-mode αποκρούσεις, ο 24χρονος έχει 39 επεμβάσεις, 81% αποκρούσεις στα σουτ που δέχεται και 4 clean-sheet δικαιώνοντας 100% την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Ματς: 11

Νίκες: 9

Ισοπαλίες: 2

Γκολ υπέρ: 25

Γκολ κατά: 9

The outstretched arm of Christos Mandas 😲 https://t.co/nZezLxn95A — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 16, 2026



ΡΟΜΑ: Με τη σφραγίδα του Γκασπερίνι στην επίθεση

Ήρθε στην Αιώνια Πόλη ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι το καλοκαίρι του 2025 και μαζί του έφτασε η συνέπεια στην επίθεση για την Ρόμα. Τα πρώτα δείγματα, είναι εκπληκτικά για τους Giallorossi, που παραμένουν αήττητοι, πίσω από την Αιώνια αντίπαλο. Ο allenatore, που δεν εμπιστεύεται τον Κουλιεράκη, έχει εκθειάστει την ποικιλία στο δημιουργικό κομμάτι αφού τα γκολ έρχονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. «Φέτος, δεν θα υπέγραφα για να κατακτήσουμε τη 2η θέση» ήταν τα λόγια του δείχνοντας ποια ειναι η φιλοδοξία.

Ματς: 11

Νίκες: 8

Ισοπαλίες: 3

Γκολ υπέρ: 31

Γκολ κατά: 10





🚨🟡🔴 Roma remain UNBEATEN — 11 games without defeat in Seria A! Eight wins, three draws and 27 points. Roma have scored 31 goals and conceded just ten in their opening 11 Serie A matches, keeping their unbeaten start alive in style. 🔥 Can Roma turn this outstanding run into a title challenge? 👀 — Burle Junior (@BurleJunior) November 9, 2026



ΜΠΑΓΕΡΝ: Μια ιστορία που δεν αλλάζει ποτέ

Είναι στα μεγάλα πρωταθλήματα η Bundesliga, όμως πλέον αξία έχει κάτι μόνο αν δεν είσαι η Μπάγερν. Οι Βαυαροί παραμένουν ο γίγαντας στην Γερμανία και η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έχει μαζέψει 21 βαθμούς στο πρώτο κομμάτι της σεζόν με επίθεση 29 γκολ που έχει προκύψει κυρίως από δύο αγώνες. Το 7-0 κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου και το 6-1 σε βάρος της Λειψίας. Προφανώς, αήττητη είναι η παρέα του νέου κατόχου της Χρυσής Μπάλας, Χάρι Κέιν.

Ματς: 9

Νίκες: 6

Ισοπαλίες: 3

Γκολ υπέρ: 29

Γκολ κατά: 9

🚨🚨| BREAKING: Bayern Munich remains the ONLY UNBEATEN team in Europe T5 Leagues. 🤩 🏟️ 16 Matches ✅ 12 Wins 🟰 4 Draws ⚽️ 53 Goals scored They have been INSANE. 🤯🔴 https://t.co/VAtRPWEe4Q — Kalshi FC (@KalshiFC) November 7, 2026



ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Με Κόβατς και Έλληνες επιτέλους κοντά στην Μπάγερν

Ευχάριστη έκπληξη για τους ουδέτερους και φυσικά τους Έλληνες, είναι η Ντόρτμουντ, η οποία έχει φέτος στο ρόστερ της τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια. Το credit πάει στον προπονητή, Νίκο Κόβατς, λάτρη της πειθαρχίας και των αποτελεσμάτων και λιγότερο του ροντέο επιθετικού στιλ. Οι 21 πόντοι σε αυτό το σημείο της σεζόν αποτελούν το καλύτερο ξεκίνημα της Μπορούσια από το 2013-14, ενώ ενδεικτικό της αμυντικής σταθερότητας και λειτουργίας είναι τα 7 γκολ παθητικό. Ματς-δήλωση ήταν το 2-2 στο Μόναχο με την Μπάγερν με την οποία η BvB είναι μαζί στη βαθμολογία λίγο πριν μπει ο Δεκέμβριος.

Ματς: 9

Νίκες: 6

Ισοπαλίες: 3

Γκολ υπέρ: 16

Γκολ κατά: 7

🚨 Borussia Dortmund in the Bundesliga this season: • ✅ win 2-0 vs Hamburger • ✅ win 3-2 vs Hoffenheim • ✅ win 3-0 vs Paderborn • ✅ win 0-1 vs Stuttgart • ⚖️ draw 2-2 vs Werder Bremen • ⚖️ draw 0-0 vs Union Berlin • ✅ win 1-0 vs Frankfurt 𝐔𝐍𝐁𝐄𝐀𝐓𝐄𝐍. 😮‍💨🇩🇪🐝 https://t.co/Wm1K4lhtvO — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 24, 2026



ΠΟΡΤΟ: Η «απόλυτη» ομάδα

Έντεκα ματς, 11 νίκες. Η Πόρτο του Φραντσέσκο Φαριόλι έχει κάνει εκπληκτικό ξεκίνημα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα παίρνοντας και τους 33 διαθέσιμους βαθμούς, ενώ έχει δεχθεί μόλις 5 γκολ! Η τελευταία νίκη, στην έδρα της Βιτόρια Γκιμαράες (1-2), χάρισε στους Δράκους μια θέση στην ιστορία αφού έγιναν η μόλις μία από τις 6 ομάδες που έχουν μόνο νίκες στα 11 πρώτα ματς. Μέσα σε αυτές ήταν οι Μπενφίκα και Σπόρτινγκ, οπότε το επίτευγμα του συνόλου του Ιταλού είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Ματς: 11

Νίκες: 11

Ισοπαλίες: 0

Γκολ υπέρ: 27

Γκολ κατά: 5

🔵⚪️ Porto are going into the international break with a 100% win record in Liga Portugal. 🇵🇹✅ They have played 11 games and won 11 games. Farioli's side have also scored the second highest amount of goals and conceded the least. 🥇 https://t.co/TTXqUnzUbP — EuroFoot (@eurofootcom) November 12, 2026



ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ-ΖΙΛΟΥΑΖ: Η καλύτερη του Βελγίου

Συνεχίζει να κάνει όλο και πιο δυνατή τη θέση της ανάμεσα στους μεγάλους του Βελγίου η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία είναι αήττητη στα πρώτα 11 ματς του πρωταθλήματος με 9 νίκες και την εντυπωσιακή επίθεση των 30 γκολ. Το 3-0 κόντρα στην Άντερλεχτ ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε, ενώ τη δύναμή της μπροστά έδειξε στο 5-2 με την Σερκλ Μπριζ. Σε συνδυασμό με το ότι έχει δεχθεί μόλις 7 γκολ, δείχνει ότι βελτιώνεται συνεχώς και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Ματς: 11

Νίκες: 9

Ισοπαλίες: 2

Γκολ υπέρ: 30

Γκολ κατά: 7



ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ: Με όπλο την άμυνα

Την πιο εντυπωσιακή αμυντική επίδοση από τις ομάδες της λίστας έχει η Σλάβια Πράγας. Το σύνολο του Γίντριχ Τρπισόβσκι δεν έχει χάσει για 14 αγώνες και μετρά 10 νίκες και 4 ισοπαλίες. Η διαφορά τερμάτων λέει την όλη την αλήθεια με τα 36 γκολ υπέρ και 8 κατά και γι' αυτό βρίσκεται στο +8 από τη δεύτερη της Τσεχίας, Σλόβαν Λίμπερετς.

Ματς: 14

Νίκες: 10

Ισοπαλίες: 4

Γκολ υπέρ: 36

Γκολ κατά: 8