Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς… καίγονται για trade ώστε να βελτιώσουν το ρόστερ τους, ωστόσο δεν υπάρχει βιασύνη από άλλες ομάδες για να γίνει κάποια κίνηση.

Οι Ουόριορς μετρούν πέντε διαδοχικές ήττες, με τις τέσσερις τελευταίες να έρχονται με μεγάλες διαφορές, και αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν άμεσα το ρόστερ τους.

Η απουσία του Στεφ Κάρι έχει επηρεάσει την ομάδα, ωστόσο οι απαιτήσεις παραμένουν υψηλές. Έτσι, οι «Πολεμιστές» εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν το συμβόλαιο του Κρίσταπς Πορζίνγκις, με στόχο να αποκτήσουν έναν παίκτη που θα μπορεί να προσφέρει άμεσα, όπως αναφέρει το «Heavy».

Πάντως, για μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η αγορά δεν φαίνεται ακόμη έτοιμη για ανταλλαγές.

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη από την πλευρά τους, αλλά καμία άλλη ομάδα δεν αισθάνεται την ίδια πίεση αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται να δούμε ανταλλαγές για περίπου έναν μήνα. Υπάρχει βιασύνη, αλλά χρειάζονται δύο πλευρές για να γίνει μια ανταλλαγή» ανέφερε στέλεχος ομάδας της Δυτικής Περιφέρειας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.