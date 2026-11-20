Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση εν όψει του σαββατιάτικου αγώνα με την Καλαμάτα στη Νίκαια τονίζοντας απευθυνόμενη προς τους φιλάθλους της πως «δεν δύνανται να μετακινηθούν πλησίον του γηπέδου, ούτε υπάρχει δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίου και εισόδου τους στις κερκίδες».

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας: «Είμαστε υποχρεωμένοι για πολύ σοβαρούς λόγους ασφαλείας, να αποδεχτούμε την απόφαση», με την ΑΕΚ να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο της να μην κάνει προσπάθεια να μεταβεί στη Νίκαια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, ενόψει του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης, με απόφαση της γηπεδούχου ομάδας, δικαίωμα εισόδου στις κερκίδες θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Καλαμάτα, καθώς και οι φίλαθλοι της που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον έναν εντός έδρας αγώνα της τη φετινή σεζόν και διαθέτουν το σχετικό αποδεικτικό εισιτηρίου.

Λυπούμεθα πολύ για τα ανωτέρω, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι για πολύ σοβαρούς λόγους ασφαλείας, να αποδεχτούμε την απόφαση. Έτσι, οι φίλαθλοί μας πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν δύνανται να μετακινηθούν πλησίον του γηπέδου, ούτε υπάρχει δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίου και εισόδου τους στις κερκίδες, ενώ θα υπάρχουν και αυστηροί αστυνομικοί έλεγχοι.